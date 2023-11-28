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Депутат ГД: каждый пятый школьник сталкивается с травлей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди»), комментируя стрельбу в брянской гимназии, призвала провести в школах опросы на предмет буллинга и в проблемные школы направлять психологов.
По ее словам, после случившейся трагедии откладывать такое исследование нельзя. «Острая проблема — травля в школах. По данным соцопросов, с ней сталкивается примерно каждый пятый школьник. Но мы прекрасно понимаем, что это количество сложно посчитать. Не каждый готов рассказывать о травле и унижениях. То есть в реальности жертв может быть гораздо больше. Иногда жертвы травли идут на крайние меры», — сказала депутат перед началом пленарного заседания в Госдуме.
Она предложила провести опросы в школах, чтобы оценить реальный уровень угроз и направлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. «Причем сделать это максимально деликатно. Нельзя лишний раз травмировать подростков», — добавила депутат.
По информации с сайта партии, Скрозникова начинала карьеру в педагогике, работала учительницей английского языка в Челябинской области, а также в детских лагерях, в том числе с детьми из неблагополучных семей.
Стрельба в брянской гимназии произошла в четверг. Погибли два человека, пятеро пострадали. По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье. В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
По ее словам, после случившейся трагедии откладывать такое исследование нельзя. «Острая проблема — травля в школах. По данным соцопросов, с ней сталкивается примерно каждый пятый школьник. Но мы прекрасно понимаем, что это количество сложно посчитать. Не каждый готов рассказывать о травле и унижениях. То есть в реальности жертв может быть гораздо больше. Иногда жертвы травли идут на крайние меры», — сказала депутат перед началом пленарного заседания в Госдуме.
Она предложила провести опросы в школах, чтобы оценить реальный уровень угроз и направлять в неблагополучные школы педагогов-психологов для профилактики буллинга. «Причем сделать это максимально деликатно. Нельзя лишний раз травмировать подростков», — добавила депутат.
По информации с сайта партии, Скрозникова начинала карьеру в педагогике, работала учительницей английского языка в Челябинской области, а также в детских лагерях, в том числе с детьми из неблагополучных семей.
Стрельба в брянской гимназии произошла в четверг. Погибли два человека, пятеро пострадали. По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье. В качестве приоритетной версии причин стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
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