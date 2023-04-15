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Суд в Ярославле отказал в требовании заменить слово «мэр» русским аналогом
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Ярославский областной суд в четверг отказался заменять слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» русскими аналогами.
Ранее с таким иском в суд обратился бывший муниципальный депутат Александр Симон. Ответчиками выступили представители муниципалитета, областной думы и мэрии города.
По мнению истца, эти заимствованные слова противоречат принятому в феврале закону «О государственном языке Российской Федерации». Так, например, бывший депутат предлагает называть мэра «городским головой», пишут РИА Новости. В суде он отметил, что эти слова были утверждены в качестве наименований органов МСУ в Ярославле еще в 90-е, когда «все иностранное было в моде». Сейчас же «идет тенденция к возвращению исконно русских слов».
Ответчики и прокурор возражали против удовлетворения иска. Они признали, что оспариваемые слова имеют иностранное происхождение, однако, ссылаясь на словари, заявили, что данные слова относятся к современному русскому литературному языку.
Суд встал на сторону ответчиков и в удовлетворении административного иска отказал.
Напомним, в феврале Госдума приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного.
Ранее с таким иском в суд обратился бывший муниципальный депутат Александр Симон. Ответчиками выступили представители муниципалитета, областной думы и мэрии города.
По мнению истца, эти заимствованные слова противоречат принятому в феврале закону «О государственном языке Российской Федерации». Так, например, бывший депутат предлагает называть мэра «городским головой», пишут РИА Новости. В суде он отметил, что эти слова были утверждены в качестве наименований органов МСУ в Ярославле еще в 90-е, когда «все иностранное было в моде». Сейчас же «идет тенденция к возвращению исконно русских слов».
Ответчики и прокурор возражали против удовлетворения иска. Они признали, что оспариваемые слова имеют иностранное происхождение, однако, ссылаясь на словари, заявили, что данные слова относятся к современному русскому литературному языку.
Суд встал на сторону ответчиков и в удовлетворении административного иска отказал.
Напомним, в феврале Госдума приняла закон, который вносит изменения в № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
В документе в том числе говорится о недопустимости чрезмерных иностранных заимствований при употреблении русского языка в качестве государственного.
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