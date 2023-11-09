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Мэр томского города остановил опрос о своей отставке и заявил, что никуда не уйдет
Фото: сайт администрации городского округа Стрежевой
Мэр городского округа Стрежевой в Томской области, который провел накануне резонансный опрос о своем увольнении, заявил, что никуда не уйдет.
По словам Валерия Дениченко, опрос «превратили в какой-то цирк», а результаты проведенного голосования «вряд ли можно назвать объективными». Об этом глава округа рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Напомним, накануне Валерий Дениченко заявил, что устал от бесконечных жалоб на грязь в городе и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители. После весьма эмоционального поста у себя в телеграм-канале он запустил опрос с двумя вариантами: «Испортил город, пусть увольняется» и «Дадим шанс, пусть еще поработает». В какой-то момент количество тех, кто поддержал увольнение, перевалило за 60%, однако в течение дня цифры существенно менялись. После возникшего ажиотажа мэр принял решение остановить опрос (с результатом 53% против увольнения, 47% — за). При этом проголосовали почти 15 тысяч человек при 13 600 подписчиках канала (с учетом тех, кто подписался за вчерашний день).
— То есть вы все-таки решили остановить опрос на результате в 50 с лишним против увольнения?
— Ну да. Видите, это был опрос для стрежевчан. Опрос я запустил где-то в час-два, а после пяти к нему подключилась вся страна. Естественно, это стало чем-то вроде шоу, и объективность опроса, естественно, вызывала вопросы. Единственный выход был — просто взять и его остановить. Я это и сделал. <...> Да, мне пишут, что это вовремя остановленный опрос. Может быть и да, он вовремя был остановлен. Но если просто почитать комментарии, то все становится понятно — 95% комментариев в мою поддержку. А где же комментарии тех, кто проголосовал против?
При этом, по словам мэра, «сотни» комментариев были удалены, в том числе за нецензурную брань. «Я сам почистил комментарии, где люди переругивались, например, про Украину начинали что-то писать», — говорит мэр.
По словам Дениченко, обычный опрос, которые он регулярно проводит в своем телеграм-канале, «превратили в какой-то цирк» и теперь не дают «делать работу».
— Откровенно сказать, вместо того, чтобы работать, я почти сутки уже отвечаю на вопросы и делаю немножко не то, что от меня жители ждут. Мне-то надо работу делать, жители все переживают, до сих пор мне пишут, пишут и пишут. Да, потревожили всех. Может, и не стоило это делать, но теперь что уж…
— То есть вы никуда не уходите?
— Естественно, я никуда не ухожу. Это первое. Второе — мне для того, чтобы понять, что жители недовольны, не нужно делать опросы. Я живу в этом городе и хожу по этим улицам, встречаюсь с людьми. Цель опроса была — дать понять, что пора, товарищи, остановиться с обсуждением песка и соли. Потому что я уже все понял, я выводы сделал.
По словам мэра, тему песка и соли в городе после бурных обсуждений и потока жалоб необходимо закрыть. Сегодня, приняв решение остаться на посту, глава округа поднял в телеграм-канале другую злободневную тему.
«Про сосульки. На улице еще не весна, а сосульки уже достаточно серьёзные появились. Все сосульки прошу убрать», — написал мэр.
По словам Валерия Дениченко, опрос «превратили в какой-то цирк», а результаты проведенного голосования «вряд ли можно назвать объективными». Об этом глава округа рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей».
Напомним, накануне Валерий Дениченко заявил, что устал от бесконечных жалоб на грязь в городе и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители. После весьма эмоционального поста у себя в телеграм-канале он запустил опрос с двумя вариантами: «Испортил город, пусть увольняется» и «Дадим шанс, пусть еще поработает». В какой-то момент количество тех, кто поддержал увольнение, перевалило за 60%, однако в течение дня цифры существенно менялись. После возникшего ажиотажа мэр принял решение остановить опрос (с результатом 53% против увольнения, 47% — за). При этом проголосовали почти 15 тысяч человек при 13 600 подписчиках канала (с учетом тех, кто подписался за вчерашний день).
— То есть вы все-таки решили остановить опрос на результате в 50 с лишним против увольнения?
— Ну да. Видите, это был опрос для стрежевчан. Опрос я запустил где-то в час-два, а после пяти к нему подключилась вся страна. Естественно, это стало чем-то вроде шоу, и объективность опроса, естественно, вызывала вопросы. Единственный выход был — просто взять и его остановить. Я это и сделал. <...> Да, мне пишут, что это вовремя остановленный опрос. Может быть и да, он вовремя был остановлен. Но если просто почитать комментарии, то все становится понятно — 95% комментариев в мою поддержку. А где же комментарии тех, кто проголосовал против?
При этом, по словам мэра, «сотни» комментариев были удалены, в том числе за нецензурную брань. «Я сам почистил комментарии, где люди переругивались, например, про Украину начинали что-то писать», — говорит мэр.
По словам Дениченко, обычный опрос, которые он регулярно проводит в своем телеграм-канале, «превратили в какой-то цирк» и теперь не дают «делать работу».
— Откровенно сказать, вместо того, чтобы работать, я почти сутки уже отвечаю на вопросы и делаю немножко не то, что от меня жители ждут. Мне-то надо работу делать, жители все переживают, до сих пор мне пишут, пишут и пишут. Да, потревожили всех. Может, и не стоило это делать, но теперь что уж…
— То есть вы никуда не уходите?
— Естественно, я никуда не ухожу. Это первое. Второе — мне для того, чтобы понять, что жители недовольны, не нужно делать опросы. Я живу в этом городе и хожу по этим улицам, встречаюсь с людьми. Цель опроса была — дать понять, что пора, товарищи, остановиться с обсуждением песка и соли. Потому что я уже все понял, я выводы сделал.
По словам мэра, тему песка и соли в городе после бурных обсуждений и потока жалоб необходимо закрыть. Сегодня, приняв решение остаться на посту, глава округа поднял в телеграм-канале другую злободневную тему.
«Про сосульки. На улице еще не весна, а сосульки уже достаточно серьёзные появились. Все сосульки прошу убрать», — написал мэр.
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