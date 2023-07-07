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Госдума разрешила сплошные рубки на Байкальской природной территории
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты ГД на этой неделе приняли в первом чтении законопроект, который разрешает сплошную рубку на Байкальской природной территории.
Законопроект вызвал критику со стороны экологов, которые опасаются, что предлагаемые изменения приведут к неконтролируемой вырубке, массовой застройке и нанесут непоправимый вред уникальной природной территории.
Сейчас, напомним, по действующему закону «Об охране озера Байкал», в центральной экологической зоне сплошные рубки запрещены.
Собрали главное из документа.
Зачем депутатам и сенаторам этот закон
Авторы законопроекта утверждают, что существующее законодательство об охране Байкала несовершенно. Со временем возникли конфликты, «коллизии» и «наслоения» различных правовых норм и правовых режимов, которые действуют на территории (например, режим объекта всемирного природного наследия, режим заповедников и нацпарков, режим категорирования в рамках земельного законодательства и т.д.).
В итоге различные нюансы в правоприменительной практике «привели к негативным последствиям», которые, в том числе, «создали риски торможения социально-экономического развития Байкальской природной территории», а также «поразили в правах ряд категорий граждан», пишут авторы инициативы.
В связи с этим авторы предлагают внести в закон «отдельные точечные положения», которые разрешают «исключения из общего правового режима». При этом базовые природоохранные принципы закон, по их мнению, не изменит.
Что предлагает законопроект
Сплошные рубки. Их предлагают разрешить до 31 декабря 2030 года.
«Определяется перечень конкретных случаев, при которых допускается проведение сплошных рубок лесных насаждений с ограничением действия указанной нормы до 31.12.2030», — говорится в пояснительной записке.
Проект закона устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых разрешаются сплошные рубки леса:
- объекты временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания посетителей (а также объекты для «обеспечения личной гигиены посетителей»);
- сооружения инженерной защиты территорий и объектов (селезащитные и иные гидротехнические сооружения);
- объекты коммунальной инфраструктуры для населенных пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»;
- автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения;
- противопожарные разрывы;
- линейные объекты.
Перевод земель из лесного фонда. До 31 декабря 2025 некоторые участки можно перевести из лесного фонда в иные категории.
«Определяется перечень конкретных случаев, при которых допускается перевод земель лесного фонда в иные категории земель с ограничением действия указанной нормы до 31.12.2025», — говорится в пояснении.
Авторы предлагают установить такой перечень случаев:
- при организации и создании военных и гражданских захоронений;
- «при установлении документами территориального планирования границ населенных пунктов в пределах фактически занятой ими территории по состоянию на 01.01.2018, перевода земель в земли населенных пунктов внутри границ населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН».
Где конкретно разрешают сплошную рубку
В приложении к законопроекту перечислены конкретные объекты и участки.
Например, реки, воды которых могут нести «негативное воздействие», в связи с чем на этих территориях разрешается сплошная рубка для строительства инженерной защиты. Это восемь рек в Иркутской области: р. Большая Осиновка, р. Малая Осиновка, р. Солзан, р. Харлахта, р. Слюдянка, р. Похабиха;р. Утулик, р. Безымянная.
Также в приложении перечислены земельные участки особой экономической зоны «Ворота Байкала», где разрешается сплошная рубка. Это более 70 участков различной площади с указанием кадастровых номеров.
Кроме того, в приложении приведен перечень дорог федерального и регионального значения, для строительства и ремонта которых разрешаются сплошные рубки. Это две федеральные трассы (Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией) и пять региональных дорог.
Про экологию
Авторы утверждают, что законопроект направлен, в том числе, на «экологическую безопасность» Байкальской природной территории.
Так, например, запрещается увеличение площади особой экономической зоны «Ворота Байкала» и создание новых экономических зон в центральной экологической зоне.
Кроме того, усиливается экологическая экспертиза перед строительством, а в случае рубок — устанавливается «повышенный объем мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев».
Однако экологи, которые выступили с резкой критикой предлагаемых изменений, заявили, что эти меры не смогут компенсировать урон природе, который может нанести новый закон. Они опасаются, что на территории могут возникнуть неконтролируемые коммерческие рубки, в том числе со стороны так называемых «черных лесорубов». Также экологи предупреждают, что застройка территории для массового туризма ставит под угрозу сохранение уникальной природной экосистемы.
Кто авторы
Напомним, законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов в июне 2023 года:
сенаторами С.Ф. Брилкой, А.Г. Варфоломеевым, Б.Б. Жамсуевым, С.П. Михайловым, В.В. Наговицыным, А.В. Чернышевым, А.Г. Ярошуком;
депутатами Государственной Думы С.Ю. Теном, Г.К. Араповым, Н.Р. Будуевым, М.В. Васильковой, В.А. Дамдинцуруновым, А.А. Красноштановым, А.К. Луговым, В.В. Пинским, В.С. Селезневым, В.И. Самокишем, А.А. Скачковым, С.М. Соколом, М.В. Щаповым, А.В. Якубовским.
Законопроект был принят в первом чтении во вторник, 11 июля.
Законопроект вызвал критику со стороны экологов, которые опасаются, что предлагаемые изменения приведут к неконтролируемой вырубке, массовой застройке и нанесут непоправимый вред уникальной природной территории.
Сейчас, напомним, по действующему закону «Об охране озера Байкал», в центральной экологической зоне сплошные рубки запрещены.
Собрали главное из документа.
Зачем депутатам и сенаторам этот закон
Авторы законопроекта утверждают, что существующее законодательство об охране Байкала несовершенно. Со временем возникли конфликты, «коллизии» и «наслоения» различных правовых норм и правовых режимов, которые действуют на территории (например, режим объекта всемирного природного наследия, режим заповедников и нацпарков, режим категорирования в рамках земельного законодательства и т.д.).
В итоге различные нюансы в правоприменительной практике «привели к негативным последствиям», которые, в том числе, «создали риски торможения социально-экономического развития Байкальской природной территории», а также «поразили в правах ряд категорий граждан», пишут авторы инициативы.
В связи с этим авторы предлагают внести в закон «отдельные точечные положения», которые разрешают «исключения из общего правового режима». При этом базовые природоохранные принципы закон, по их мнению, не изменит.
Что предлагает законопроект
Сплошные рубки. Их предлагают разрешить до 31 декабря 2030 года.
«Определяется перечень конкретных случаев, при которых допускается проведение сплошных рубок лесных насаждений с ограничением действия указанной нормы до 31.12.2030», — говорится в пояснительной записке.
Проект закона устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых разрешаются сплошные рубки леса:
- объекты временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания посетителей (а также объекты для «обеспечения личной гигиены посетителей»);
- сооружения инженерной защиты территорий и объектов (селезащитные и иные гидротехнические сооружения);
- объекты коммунальной инфраструктуры для населенных пунктов и особой экономической зоны «Ворота Байкала»;
- автомобильные дороги федерального, регионального и местного значения;
- противопожарные разрывы;
- линейные объекты.
Перевод земель из лесного фонда. До 31 декабря 2025 некоторые участки можно перевести из лесного фонда в иные категории.
«Определяется перечень конкретных случаев, при которых допускается перевод земель лесного фонда в иные категории земель с ограничением действия указанной нормы до 31.12.2025», — говорится в пояснении.
Авторы предлагают установить такой перечень случаев:
- при организации и создании военных и гражданских захоронений;
- «при установлении документами территориального планирования границ населенных пунктов в пределах фактически занятой ими территории по состоянию на 01.01.2018, перевода земель в земли населенных пунктов внутри границ населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН».
Где конкретно разрешают сплошную рубку
В приложении к законопроекту перечислены конкретные объекты и участки.
Например, реки, воды которых могут нести «негативное воздействие», в связи с чем на этих территориях разрешается сплошная рубка для строительства инженерной защиты. Это восемь рек в Иркутской области: р. Большая Осиновка, р. Малая Осиновка, р. Солзан, р. Харлахта, р. Слюдянка, р. Похабиха;р. Утулик, р. Безымянная.
Также в приложении перечислены земельные участки особой экономической зоны «Ворота Байкала», где разрешается сплошная рубка. Это более 70 участков различной площади с указанием кадастровых номеров.
Кроме того, в приложении приведен перечень дорог федерального и регионального значения, для строительства и ремонта которых разрешаются сплошные рубки. Это две федеральные трассы (Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией) и пять региональных дорог.
Про экологию
Авторы утверждают, что законопроект направлен, в том числе, на «экологическую безопасность» Байкальской природной территории.
Так, например, запрещается увеличение площади особой экономической зоны «Ворота Байкала» и создание новых экономических зон в центральной экологической зоне.
Кроме того, усиливается экологическая экспертиза перед строительством, а в случае рубок — устанавливается «повышенный объем мероприятий по лесовосстановлению и компенсационным посадкам деревьев».
Однако экологи, которые выступили с резкой критикой предлагаемых изменений, заявили, что эти меры не смогут компенсировать урон природе, который может нанести новый закон. Они опасаются, что на территории могут возникнуть неконтролируемые коммерческие рубки, в том числе со стороны так называемых «черных лесорубов». Также экологи предупреждают, что застройка территории для массового туризма ставит под угрозу сохранение уникальной природной экосистемы.
Кто авторы
Напомним, законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов в июне 2023 года:
сенаторами С.Ф. Брилкой, А.Г. Варфоломеевым, Б.Б. Жамсуевым, С.П. Михайловым, В.В. Наговицыным, А.В. Чернышевым, А.Г. Ярошуком;
депутатами Государственной Думы С.Ю. Теном, Г.К. Араповым, Н.Р. Будуевым, М.В. Васильковой, В.А. Дамдинцуруновым, А.А. Красноштановым, А.К. Луговым, В.В. Пинским, В.С. Селезневым, В.И. Самокишем, А.А. Скачковым, С.М. Соколом, М.В. Щаповым, А.В. Якубовским.
Законопроект был принят в первом чтении во вторник, 11 июля.
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