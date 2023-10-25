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Опрос: россияне назвали выгорание и стресс самыми частыми причинами увольнения
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Россияне назвали постоянный стресс и выгорание самыми частыми причинами для увольнения и смены работы.
Данные опроса, в котором приняли участие более 3500 совершеннолетних респондентов со всей России, приводят РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.Ру».
Вопрос включал множественный вариант выбора.
Причины, по которым россияне увольняются и меняют работу:
постоянный стресс и выгорание — 41%;
отказ работодателя повысить заработную плату — 40%;
отсутствие карьерных перспектив — 30%;
некомфортный график или условия труда — 29%;
задержка или понижение зарплаты — 28%;
желание работать ближе к дому — 22%;
конфликты с коллективом, руководством — 21%;
неподходящая корпоративная культура — 17%;
желание проводить больше времени с семьей — 15%;
невыполнимые задачи — 12%;
переезд в другую страну или город — 11%.
Добавим, что рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников. Такая тенденция фиксируется последние десять лет.
Данные опроса, в котором приняли участие более 3500 совершеннолетних респондентов со всей России, приводят РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.Ру».
Вопрос включал множественный вариант выбора.
Причины, по которым россияне увольняются и меняют работу:
постоянный стресс и выгорание — 41%;
отказ работодателя повысить заработную плату — 40%;
отсутствие карьерных перспектив — 30%;
некомфортный график или условия труда — 29%;
задержка или понижение зарплаты — 28%;
желание работать ближе к дому — 22%;
конфликты с коллективом, руководством — 21%;
неподходящая корпоративная культура — 17%;
желание проводить больше времени с семьей — 15%;
невыполнимые задачи — 12%;
переезд в другую страну или город — 11%.
Добавим, что рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников. Такая тенденция фиксируется последние десять лет.
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