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Нелепая борьба екатеринбургских властей с «членовиками» получила всероссийскую славу

21.31 Пятница, 3 ноября 2023
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург ЧП» / t.me/chp_ekb
Вполне невинная, хоть и похабная шутка студентов одного из вузов Екатеринбурга привела к войне чиновников с «неприличными» снеговиками и к «дуэли петиций». Не прошло и недели, а «Город бесов» вот-вот прославится на всю страну как «Столица членовиков».

Первому уральскому снегу ужасно напугались коммунальные службы и сотрудники ГИБДД. А местная молодежь, напротив, очень обрадовалась и бросилась лепить снеговиков. Вот только студентам УРФУ показалось скучным соорудить банального «снежного человека» из трёх шаров и они вылепили хорошо узнаваемый, с анатомическими подробностями мужской детородный орган. И, может, шалость эта осталась бы незамеченной, кабы не место, куда «скульпторы» свой шедевр поставили. В самом центре города, неподалёку от Театра оперы и балета, снежный фаллос, разумеется, ещё как заметили! Тут-то и началось!

Пока представители коммунальных служб сносили «центральную» фаллическую скульптуру, в разных частях Екатеринбурга десятки рук лепили уже другие — разных размеров и разной степени натуралистичности. И этот никем не объявленный флэшмоб ужаснул мэрию гораздо больше, чем первый снег — госавтоинспекторов. На борьбу со снежными членами (или «членовиками», как их метко окрестил известный екатеринбургский острослов и «уральский гусар» Ярослав Ширшиков) бросили дворников с лопатами и даже с более серьёзной снегоуборочной техникой.

Результаты предсказуемые: в тех случаях, когда отечественные чиновники раздувают из мухи слона и проявляют показательную старательность, «получается как всегда». Вот и тут — действие встретило противодействие, и теперь, кажется, очень многие жители разных возрастов включились в игру «слепи членовика и не забудь порадовать чиновника — вышли ему фото дел рук своих». Почему бы нет, ведь в мэрии сами этого просят?!

«Вице-мэр Екатеринбурга попросил присылать ему фото снежных фаллосов», — пишут уже телеграм-каналы всероссийского охвата. И не без удивления добавляют, что Алексей Бубнов грозит авторам скульптур из хрупкого материала преследованиями в административном порядке.

Совсем уж до абсурда ситуация с «членовиками» дошла, когда на днях некто попытался бороться со снежной «похабщиной»... интернет-петициями. «Прекратить в Екатеринбурге флешмоб со снежными членами», — призвал создатель такой петиции, подписавшийся под ней псевдонимом «Справедливый человек».

«Екатеринбург - город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного - в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом - лев с золотыми причендалами», — сокрушается он в своём воззвании.


Петиция «Справедливого человека» за несколько дней собрала пару десятков подписей. И более сотни подписей за несколько часов собрала противоположная ей петиция, созданная на той же платформе. «Отстоим право екатеринбуржцев на создание снежных фаллосов», — говорится в ней.

Смех смехом, но вполне возможно, что скоро екатеринбургский «скандал вокруг членовиков» станет предметом социологических, политологических и психологических исследований. Ведь в нём разглядеть можно целый ворох важных проблем — от непонимания властей, как коммуницировать с гражданами, до попыток самих граждан на фоне сузившихся до нельзя в России свобод отстоять хотя бы право лепить из снега что захочется.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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