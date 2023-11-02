Нелепая борьба екатеринбургских властей с «членовиками» получила всероссийскую славу

«Екатеринбург - город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного - в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом - лев с золотыми причендалами», — сокрушается он в своём воззвании.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости