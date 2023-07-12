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Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя

13.01 Вторник, 18 июля 2023
Фото: пресс-служба Банка России
Банк России 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя».

Номинал монеты — три рубля (каталожный номер 5111-0486). Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.

«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: "ВИКТОР ЦОЙ", внизу в две строки — даты жизни: "1962" и "1990"», — сообщает во вторник пресс-служба Банка России.

Тираж монеты — 5 тысяч штук.

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — отметили в Банке России.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, добавили в ЦБ РФ.



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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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