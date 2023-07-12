Возрастное ограничение 18+
Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
Фото: пресс-служба Банка России
Банк России 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя».
Номинал монеты — три рубля (каталожный номер 5111-0486). Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.
«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: "ВИКТОР ЦОЙ", внизу в две строки — даты жизни: "1962" и "1990"», — сообщает во вторник пресс-служба Банка России.
Тираж монеты — 5 тысяч штук.
«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — отметили в Банке России.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, добавили в ЦБ РФ.
Номинал монеты — три рубля (каталожный номер 5111-0486). Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.
«На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности — рельефная надпись: "ВИКТОР ЦОЙ", внизу в две строки — даты жизни: "1962" и "1990"», — сообщает во вторник пресс-служба Банка России.
Тираж монеты — 5 тысяч штук.
«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы "Кино" Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки. Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — отметили в Банке России.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, добавили в ЦБ РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».