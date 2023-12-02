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Госдума приняла законопроект, который запрещает телефоны на уроках
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума во втором и третьем чтении приняла изменения в закон «Об образовании».
Поправки запрещают использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Запрет касается в том числе образовательных целей.
Напомним, в тексте законопроекта, который был принят 16 ноября в первом чтении, предлагалось в качестве исключения разрешить телефоны в образовательных целях. Однако позже была внесена поправка, которая оставила в качестве исключения только «экстренные случаи» («без каких-либо оговорок», как уточнил спикер ГД Володин).
«Принятое решение повысит качество образования наших детей», — написал после второго чтения в среду Володин.
Также, по его словам, приняты изменения, по которым в школы возвращается урок труда как обязательный предмет. Обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы планируется ввести с 1 сентября 2024 года.
«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — считает Володин.
В Госдуме отметили, что закон принят во втором и третьем чтении, он призван «совершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса».
Поправки запрещают использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Запрет касается в том числе образовательных целей.
Напомним, в тексте законопроекта, который был принят 16 ноября в первом чтении, предлагалось в качестве исключения разрешить телефоны в образовательных целях. Однако позже была внесена поправка, которая оставила в качестве исключения только «экстренные случаи» («без каких-либо оговорок», как уточнил спикер ГД Володин).
«Принятое решение повысит качество образования наших детей», — написал после второго чтения в среду Володин.
Также, по его словам, приняты изменения, по которым в школы возвращается урок труда как обязательный предмет. Обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы планируется ввести с 1 сентября 2024 года.
«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — считает Володин.
В Госдуме отметили, что закон принят во втором и третьем чтении, он призван «совершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса».
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