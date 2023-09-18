Возрастное ограничение 18+
Суд в Самаре снизил наказание экс-полицейским, которых обвинили в фальсификации уголовных дел
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор шестерым экс-сотрудникам полиции, которых обвинили в фальсификации уголовных дел по «наркотическим» статьям.
Бывшие силовики получили реальные сроки. Областной суд незначительно изменил приговор, снизив сроки на два месяца, отмечает местный портал «ВолгаНьюс».
Напомним, в ноябре прошлого года суд вынес приговор в отношении шести бывших сотрудников полиции. Как сообщали в региональном СУ СК, в зависимости от роли каждого, они были признаны виновными по статьям о фальсификации доказательств, незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и мошенничестве.
Речь идет об оперативниках ОП №9 Самары. По данным СК, полицейские задерживали людей и доставляли в отдел, затем вызывали туда «граждан из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве "закупщиков" и "понятых"».
«Затем осужденные фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств, на основании которых в дальнейшем органами следствия МВД в отношении указанных лиц были расследованы уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ, а судом вынесены обвинительные приговоры», — сообщали ранее в региональном СК.
Там уточнили, что во время расследования дела, которое составило 120 томов, допросили 60 свидетелей, провели больше 30 экспертиз, 20 очных ставок, 47 осмотров места происшествия и т.д.
По информации издания «ВолгаНьюс», экс-полицейские говорили на следствии и в суде, что «были вынуждены идти на фальсификации, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю». Лжепонятые утверждали, что «взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики», пишет издание. Двое из них получили условные сроки.
Все шесть экс-сотрудников полиции в прошлом ноябре получили сроки от четырех до шести лет в колонии общего режима. Недавно областной суд закончил рассматривать жалобы на этот приговор и вынес решение, в итоге троим бывшим полицейским снизили наказание на два месяца. В остальной части приговор оставили без изменений, жалобы — без удовлетворения, отмечает портал.
Всего «жертвами» оперативников, по данным издания, стали не менее 14 человек. При этом в силовых структурах пока официально не комментировали, будут ли пересмотрены приговоры, вынесенные по сфальсифицированным делам.
Бывшие силовики получили реальные сроки. Областной суд незначительно изменил приговор, снизив сроки на два месяца, отмечает местный портал «ВолгаНьюс».
Напомним, в ноябре прошлого года суд вынес приговор в отношении шести бывших сотрудников полиции. Как сообщали в региональном СУ СК, в зависимости от роли каждого, они были признаны виновными по статьям о фальсификации доказательств, незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и мошенничестве.
Речь идет об оперативниках ОП №9 Самары. По данным СК, полицейские задерживали людей и доставляли в отдел, затем вызывали туда «граждан из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве "закупщиков" и "понятых"».
«Затем осужденные фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств, на основании которых в дальнейшем органами следствия МВД в отношении указанных лиц были расследованы уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ, а судом вынесены обвинительные приговоры», — сообщали ранее в региональном СК.
Там уточнили, что во время расследования дела, которое составило 120 томов, допросили 60 свидетелей, провели больше 30 экспертиз, 20 очных ставок, 47 осмотров места происшествия и т.д.
По информации издания «ВолгаНьюс», экс-полицейские говорили на следствии и в суде, что «были вынуждены идти на фальсификации, так как руководство якобы требовало от них выявления минимум одного факта сбыта наркотиков в неделю». Лжепонятые утверждали, что «взамен получали от правоохранителей деньги и наркотики», пишет издание. Двое из них получили условные сроки.
Все шесть экс-сотрудников полиции в прошлом ноябре получили сроки от четырех до шести лет в колонии общего режима. Недавно областной суд закончил рассматривать жалобы на этот приговор и вынес решение, в итоге троим бывшим полицейским снизили наказание на два месяца. В остальной части приговор оставили без изменений, жалобы — без удовлетворения, отмечает портал.
Всего «жертвами» оперативников, по данным издания, стали не менее 14 человек. При этом в силовых структурах пока официально не комментировали, будут ли пересмотрены приговоры, вынесенные по сфальсифицированным делам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржца приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство прохожего в парке УрГУПС
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Екатеринбуржцу вынесли приговор за похищение бывшей девушки
13 сентября 2023
13 сентября 2023
Пьяный мужчина ворвался в школу в Екатеринбурге
20 сентября 2023
20 сентября 2023