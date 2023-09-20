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Исследование: каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Каждый пятый россиянин (21%) верит в пользу гомеопатических препаратов.
Данные приводит исследовательский центр портала SuperJob.
«Число россиян, которые верят в пользу гомеопатических препаратов, после пандемии коронавируса не изменилось: 21% сегодня, 20% в 2019 году», — говорится в исследовании.
Больше всего гомеопатии доверяет старшее поколение. Среди респондентов с высшим образованием «верующих в гомеопатию» меньше, чем среди тех, кто закончил колледжи и техникумы (21 и 29% соответственно).
Кроме того, по данным исследования, гомеопатии доверяет пятая часть среди врачей. «Количество доверяющих гомеопатии врачей за 4 года почти не изменилось: 19% сегодня и 20% в 2019 году. "Гомеопатия иногда тоже помогает. Это как вера в бога", — комментируют доктора», — такую цитату приводят авторы в исследовании.
Не доверяют альтернативной медицине 47% россиян. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.
Напомним, в 2017 году комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой.
Данные приводит исследовательский центр портала SuperJob.
«Число россиян, которые верят в пользу гомеопатических препаратов, после пандемии коронавируса не изменилось: 21% сегодня, 20% в 2019 году», — говорится в исследовании.
Больше всего гомеопатии доверяет старшее поколение. Среди респондентов с высшим образованием «верующих в гомеопатию» меньше, чем среди тех, кто закончил колледжи и техникумы (21 и 29% соответственно).
Кроме того, по данным исследования, гомеопатии доверяет пятая часть среди врачей. «Количество доверяющих гомеопатии врачей за 4 года почти не изменилось: 19% сегодня и 20% в 2019 году. "Гомеопатия иногда тоже помогает. Это как вера в бога", — комментируют доктора», — такую цитату приводят авторы в исследовании.
Не доверяют альтернативной медицине 47% россиян. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.
Напомним, в 2017 году комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой.
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