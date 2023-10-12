В Сургуте из зала суда сбежал полицейский, обвиняемый в избиении задержанных

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Сургуте полицейский, обвиняемый в избиении задержанных и незаконном применении спецсредств, сбежал из зала суда после оглашения приговора.Судья назначил ему шесть с половиной лет колонии общего режима.Об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу Сургутского городского суда.Как сообщается, побег произошел еще месяц назад, 18 сентября. Полицейский, который проходил по делу о превышении полномочий, находился под подпиской о невыезде, «на суд он пришел сам, судья оглашал приговор без конвоя», сообщили РИА Новости в пресс-службе.В местных изданиях уточнили, что сразу после оглашения приговора, пока вызывали конвоиров, «майор спокойно вышел из здания».По данным региональной прокуратуры, полицейский с января по февраль 2020 года «незаконно применял к лицам, задержанным за совершение административных правонарушений, специальные средства, а также причинял им телесные повреждения». Задержанные сопротивления не оказывали, опасности не представляли, добавили в прокуратуре.Местные издания со ссылкой на следствие пишут, что майор распылял перцовый газ в лицо задержанным и бил электрошокером.Сейчас сбежавший из суда сотрудник МВД находится в федеральном розыске.