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Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что России нужны «национально ориентированные игрушки»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что России нужны «национально ориентированные игрушки».
Об этом она сказала на церемонии награждения национальной премией в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок».
«Даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, и сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные», — сказала политик (цитата по РИА Новости).
Матвиенко предложила поддержать российских производителей в условиях, «когда ведущие мировые поставщики детских игрушек, детских товаров ушли с нашего рынка». При этом, как утверждает политик, по итогам прошлого года российские компании сумели «сохранить и увеличить производство по целому ряду направлений» в отрасли.
Об этом она сказала на церемонии награждения национальной премией в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок».
«Даже в индустрии детских товаров мы были столь зависимы, что это просто непростительно, и сейчас именно то время, когда мы должны обратить на это серьезное внимание, чтобы это были национально ориентированные игрушки, добрые, развивающие, интеллектуальные», — сказала политик (цитата по РИА Новости).
Матвиенко предложила поддержать российских производителей в условиях, «когда ведущие мировые поставщики детских игрушек, детских товаров ушли с нашего рынка». При этом, как утверждает политик, по итогам прошлого года российские компании сумели «сохранить и увеличить производство по целому ряду направлений» в отрасли.
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