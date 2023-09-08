Возрастное ограничение 18+
В Ярославле начали штрафовать за плевки
Рейды борьбы с плевками на улице проходят в Ярославле. Нарушителям грозит штраф от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей. Сюжет о рейдах, в котором участвует специальная комиссия по борьбе с плевками, показал федеральный телеканал НТВ.
В самом сюжете диктор сообщает, что спецкомиссия штрафует за «выраженное плевание в общественном месте». Кроме того, сообщается, что за любителями поплеваться начнут следить и по камерам наблюдения. Пока же в комиссию входят полицейские и чиновники.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о введении такой ответственности. «Плевательные» штрафы вступили в силу с седьмого сентября.
В самом сюжете диктор сообщает, что спецкомиссия штрафует за «выраженное плевание в общественном месте». Кроме того, сообщается, что за любителями поплеваться начнут следить и по камерам наблюдения. Пока же в комиссию входят полицейские и чиновники.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о введении такой ответственности. «Плевательные» штрафы вступили в силу с седьмого сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге с 11 сентября
08 сентября 2023
08 сентября 2023