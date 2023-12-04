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Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей. Он освобождён в зале суда, пишут СМИ.
Также ему запретили на два года администрировать сайты.
Ранее прокурор запросил для него 5,5 лет лишения свободы.
Напомним, дело возбудили после видео о взрыве на Крымском мосту. В июле Кагарлицкому* было предъявлено обвинение в оправдании и призывах к терроризму с использованием интернета.
Адвокат ранее заявил, что его подзащитный вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — говорил правозащитник.
Позже Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Также ему запретили на два года администрировать сайты.
Ранее прокурор запросил для него 5,5 лет лишения свободы.
Напомним, дело возбудили после видео о взрыве на Крымском мосту. В июле Кагарлицкому* было предъявлено обвинение в оправдании и призывах к терроризму с использованием интернета.
Адвокат ранее заявил, что его подзащитный вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — говорил правозащитник.
Позже Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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