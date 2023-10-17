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Опрос: 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
Фото: Вечерние Ведомости
Доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%.
Данные опроса платформы hh.ru приводит РБК.
Так, в 2021 году 25% опрошенных говорили, что зарплата на основном месте работы не позволяет покрыть основные нужды. В 2023 году об этом заявили уже 45% участников опроса.
Еще 36% признались, что зарплата покрывает их основные потребности «с трудом» (в 2021 году — 39%).
Какой суммы на основные нужды не хватает:
- большинство (56%) ответили, что им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц;
- 23% считают, что им необходимо до 20 тысяч рублей;
- 21% назвали сумму в 15 тысяч рублей.
Только пятая часть опрошенных, 20%, заявили, что зарплата позволяет им покупать все необходимое (в 2021 году — 36%).
Данные опроса платформы hh.ru приводит РБК.
Так, в 2021 году 25% опрошенных говорили, что зарплата на основном месте работы не позволяет покрыть основные нужды. В 2023 году об этом заявили уже 45% участников опроса.
Еще 36% признались, что зарплата покрывает их основные потребности «с трудом» (в 2021 году — 39%).
Какой суммы на основные нужды не хватает:
- большинство (56%) ответили, что им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц;
- 23% считают, что им необходимо до 20 тысяч рублей;
- 21% назвали сумму в 15 тысяч рублей.
Только пятая часть опрошенных, 20%, заявили, что зарплата позволяет им покупать все необходимое (в 2021 году — 36%).
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