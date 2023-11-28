Возрастное ограничение 18+
Депутаты ГД готовят закон об оскорблении чувств женщин
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект «об оскорблении чувств женщин». Такое решение принято на фоне ограничений абортов, которые вводят регионы РФ и обсуждают на всех уровнях власти.
Об этом во вторник заявил вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, закон и предлагаемые штрафы «быстро охладят пыл так называемых демографов».
«В этом декабре я вижу, как будто у нас в Государственной Думе и других ведомствах объявили конкурс на самые дикие идеи, как повышать рождаемость. Мы уже слышали с вами о налоге на бездетность, мы уже слышали с вами о том, что женщинам не нужно получать высшее образование <...> Говорят это, в основном, мужчины, которые никогда не рожали и не понимают, что это и по каким причинам женщины делают аборты», — сказал депутат.
Он отметил, что в России «прекрасно работает закон об оскорблении власти» и следует принять аналогичный, который касается женщин.
«Я считаю, что нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. И мы вместе с коллегами во фракции такой законопроект разрабатываем. Штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых демографов [которые] пытаются решить проблемы рождаемости такими, на мой взгляд, средневековыми методами», — заявил Даванков.
По его данным, в России уже 11 регионов ввели разного рода ограничения на аборты. «Я хотел бы обратиться к другим коллегам, к другим губернаторам: пожалуйста, остановитесь, хватит. Уже 11 регионов ввели и этого достаточно, чтобы взять следующий год и проанализировать, насколько эти меры работают и работают ли вообще», — отметил вице-спикер.
Он привел в пример опыт Польши, где строгие запреты на аборты привели к тому, что рождаемость только снизилась, а женщины «вынуждены ездить в другие страны и делать операции там».
По мнению Даванкова, семейная политика и повышение рождаемости должны строится трех условиях:
- достойные зарплаты и достойная жизнь;
- собственное жилье;
- уверенность в собственном будущем, уверенность в завтрашнем дне.
Напомним, накануне депутаты ГД предложили ввести налог на бездетность, а позже предложили уточнение — «только для богатых».
Об этом во вторник заявил вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, закон и предлагаемые штрафы «быстро охладят пыл так называемых демографов».
«В этом декабре я вижу, как будто у нас в Государственной Думе и других ведомствах объявили конкурс на самые дикие идеи, как повышать рождаемость. Мы уже слышали с вами о налоге на бездетность, мы уже слышали с вами о том, что женщинам не нужно получать высшее образование <...> Говорят это, в основном, мужчины, которые никогда не рожали и не понимают, что это и по каким причинам женщины делают аборты», — сказал депутат.
Он отметил, что в России «прекрасно работает закон об оскорблении власти» и следует принять аналогичный, который касается женщин.
«Я считаю, что нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. И мы вместе с коллегами во фракции такой законопроект разрабатываем. Штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых демографов [которые] пытаются решить проблемы рождаемости такими, на мой взгляд, средневековыми методами», — заявил Даванков.
По его данным, в России уже 11 регионов ввели разного рода ограничения на аборты. «Я хотел бы обратиться к другим коллегам, к другим губернаторам: пожалуйста, остановитесь, хватит. Уже 11 регионов ввели и этого достаточно, чтобы взять следующий год и проанализировать, насколько эти меры работают и работают ли вообще», — отметил вице-спикер.
Он привел в пример опыт Польши, где строгие запреты на аборты привели к тому, что рождаемость только снизилась, а женщины «вынуждены ездить в другие страны и делать операции там».
По мнению Даванкова, семейная политика и повышение рождаемости должны строится трех условиях:
- достойные зарплаты и достойная жизнь;
- собственное жилье;
- уверенность в собственном будущем, уверенность в завтрашнем дне.
Напомним, накануне депутаты ГД предложили ввести налог на бездетность, а позже предложили уточнение — «только для богатых».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
28 ноября 2023
28 ноября 2023
В Екатеринбурге возле медцентра на Краснолесья нашли труп
02 декабря 2023
02 декабря 2023