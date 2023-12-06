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Российская группа с песней из сериала «Слово пацана» возглавила мировой рейтинг Shazam
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Российская группа «Аигел» с песней «Пыяла» на татарском языке возглавила мировой рейтинг Shazam.
Трек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лидирует в списке «Самые шазамируемые песни недели в мире», следует из рейтинга на сайте.
В начале декабря группа сообщала в телеграм-канале, что «Пыяла» также заняла первое месте в топах Apple Music в странах СНГ, Латвии, Эстонии, а также топах Spotify, VK и Яндекс.Музыки.
Напомним, в последнее время в адрес сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о молодежных группировках Казани, звучит много критики, в том числе в Госдуме. Сериал просили проверить, а также запретить совсем.
Так, уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой о проверке фильма. Ранее омбудсмен напомнила, что ещё в 2021 году официально предлагала «ввести уголовную ответственность за героизацию преступников и преступлений».
Добавим, что музыка группы «Аигел» звучит в том числе в таких сериалах, как «Трудные подростки» и «Топи».
Трек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лидирует в списке «Самые шазамируемые песни недели в мире», следует из рейтинга на сайте.
В начале декабря группа сообщала в телеграм-канале, что «Пыяла» также заняла первое месте в топах Apple Music в странах СНГ, Латвии, Эстонии, а также топах Spotify, VK и Яндекс.Музыки.
Напомним, в последнее время в адрес сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который рассказывает о молодежных группировках Казани, звучит много критики, в том числе в Госдуме. Сериал просили проверить, а также запретить совсем.
Так, уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой о проверке фильма. Ранее омбудсмен напомнила, что ещё в 2021 году официально предлагала «ввести уголовную ответственность за героизацию преступников и преступлений».
Добавим, что музыка группы «Аигел» звучит в том числе в таких сериалах, как «Трудные подростки» и «Топи».
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