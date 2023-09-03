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Омский министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям
...так как в единственном деревенском ФАПе нет санузла
Тот самый ФАП в деревне Березянка. Фото: Анна Павличук
В Омской области разгорелся скандал из-за туалета в деревенском ФАПе. Точнее — из-за его отсутствия.
Еще в августе на странице главы региона Виталия Хоценко в ВК люди пожаловались, что в единственном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка нет санузла. То есть — нет ни туалета, ни воды. Люди пишут, что фельдшеру, как минимум, негде мыть руки, а про естественные потребности персонала и пациентов и говорить нечего.
Комментарии об этом появились под постом главы региона, в котором он рассказывал, к слову, про кадровый конкурс — как в Омскую область привлечь людей, чтобы развивать инфраструктуру и повышать качество жизни населения.
На жалобы пользователей в комментариях ответил лично глава регионального Минздрава Александр Мураховский. Он пообещал жителям, что туалет в ФАПе будет установлен практически без промедлений, то есть уже августе. Более того, по его словам, в ФАПе «есть умывальник, куда заливается вода». А всего через пару лет, в 2025 году, в медучреждении проведут капремонт, пообещал чиновник.
Однако в августе туалет в ФАПе не появился. И в начале сентября жители снова написали об этом на странице главы региона. Они аккуратно спросили, «в каком году» им ждать обещанный туалет? В комментарии снова пришел министр здравоохранения и объяснил, что с туалетом, видимо, придется потерпеть.
«ФАП в деревне Березянка расположен в многоквартирном частном доме и к сожалению, в настоящий момент оборудование туалета на территории медучреждения невозможно. Сегодня, главный врач с главой Омского поселения встречаются с первым заместителем главы Омского района по вопросу о переносе ФАПа в другое помещение, где создание санузла будет возможным», — написал Мураховский в комментарии 6 сентября.
Люди справедливо предположили, что переговоры и переезды могут занять немало времени, «как фельдшеру всё это время без туалета»? Но на этот вопрос министр заявил о достигнутой договоренности… с соседями.
«С соседями данного многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета», — заявил глава министерства здравоохранения Омской области.
Ответ чиновника вызвал шквал недовольства и возмущения. Людей, помимо вопросов санэпидблагополучия, интересует, достигнута ли договоренность с соседями, чтобы их туалет мог посещать не только фельдшер, но и пациенты?
На поток комментариев пользователей, у которых, очевидно, лопнуло терпение, глава ведомства ответил накануне. Видимо, ситуация с туалетом теперь становится ключевой в текущей повестке у местной власти.
«Администрация ЦРБ обратилась к главе Омского района с вопросом переноса существующего ФАПа в новое помещение, которое будет оборудовано санузлом. О своем решении решении администрация пока не объявила», — заявил глава Минздрава и несколько раз скопировал это сообщение в ответ на комментарии разгневанных жителей.
Немногим позже чиновник добавил еще одну деталь, которая, как нам видится, утопила ситуацию окончательно. Оказывается, раньше в ФАПе работал другой фельдшер. И не жаловался! Просто почему-то уволился.
«Повторюсь, ФАП расположен в многоквартирном частном доме. Фельдшер, который работал раньше, проживал в другой половине дома и подобного вопроса не возникало. Данная ситуация возникла после увольнения этого сотрудника», — сказал министр. Он добавил, что руководство ЦРБ и чиновники «пытаются найти наиболее комфортный выход из данной ситуации».
Уже сегодня, после очередной волны комментариев, чиновник признал, что он понимает обеспокоенность жителей деревни, и пообещал «модернизацию». Правда, только в следующем году.
«В рамках программы модернизации первичного звена на 2024 год Березянка будет включена на установку модульного ФАПа», — снова пообещал Мураховский. Поэтому жителям, очевидно, нужно еще немного потерпеть.
Между тем, пользователи уже обсуждают идею «скинуться на туалет» и найти спонсоров, чтобы не потерять единственный ФАП.
Добавим, что всей этой негигиеничной историей уже заинтересовались в прокуратуре региона. Ведомство проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
«Поводом для проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем содержании фельдшерско-акушерского пункта в деревне Березянка Омского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности органов власти и местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.
Обновлено. Как нам рассказали местные жители, сегодня фельдшер ФАПа уволилась «по семейным обстоятельствам». «Вернётся, когда наладят условия труда».
Еще в августе на странице главы региона Виталия Хоценко в ВК люди пожаловались, что в единственном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка нет санузла. То есть — нет ни туалета, ни воды. Люди пишут, что фельдшеру, как минимум, негде мыть руки, а про естественные потребности персонала и пациентов и говорить нечего.
Комментарии об этом появились под постом главы региона, в котором он рассказывал, к слову, про кадровый конкурс — как в Омскую область привлечь людей, чтобы развивать инфраструктуру и повышать качество жизни населения.
На жалобы пользователей в комментариях ответил лично глава регионального Минздрава Александр Мураховский. Он пообещал жителям, что туалет в ФАПе будет установлен практически без промедлений, то есть уже августе. Более того, по его словам, в ФАПе «есть умывальник, куда заливается вода». А всего через пару лет, в 2025 году, в медучреждении проведут капремонт, пообещал чиновник.
Однако в августе туалет в ФАПе не появился. И в начале сентября жители снова написали об этом на странице главы региона. Они аккуратно спросили, «в каком году» им ждать обещанный туалет? В комментарии снова пришел министр здравоохранения и объяснил, что с туалетом, видимо, придется потерпеть.
«ФАП в деревне Березянка расположен в многоквартирном частном доме и к сожалению, в настоящий момент оборудование туалета на территории медучреждения невозможно. Сегодня, главный врач с главой Омского поселения встречаются с первым заместителем главы Омского района по вопросу о переносе ФАПа в другое помещение, где создание санузла будет возможным», — написал Мураховский в комментарии 6 сентября.
Люди справедливо предположили, что переговоры и переезды могут занять немало времени, «как фельдшеру всё это время без туалета»? Но на этот вопрос министр заявил о достигнутой договоренности… с соседями.
«С соседями данного многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета», — заявил глава министерства здравоохранения Омской области.
Ответ чиновника вызвал шквал недовольства и возмущения. Людей, помимо вопросов санэпидблагополучия, интересует, достигнута ли договоренность с соседями, чтобы их туалет мог посещать не только фельдшер, но и пациенты?
На поток комментариев пользователей, у которых, очевидно, лопнуло терпение, глава ведомства ответил накануне. Видимо, ситуация с туалетом теперь становится ключевой в текущей повестке у местной власти.
«Администрация ЦРБ обратилась к главе Омского района с вопросом переноса существующего ФАПа в новое помещение, которое будет оборудовано санузлом. О своем решении решении администрация пока не объявила», — заявил глава Минздрава и несколько раз скопировал это сообщение в ответ на комментарии разгневанных жителей.
Немногим позже чиновник добавил еще одну деталь, которая, как нам видится, утопила ситуацию окончательно. Оказывается, раньше в ФАПе работал другой фельдшер. И не жаловался! Просто почему-то уволился.
«Повторюсь, ФАП расположен в многоквартирном частном доме. Фельдшер, который работал раньше, проживал в другой половине дома и подобного вопроса не возникало. Данная ситуация возникла после увольнения этого сотрудника», — сказал министр. Он добавил, что руководство ЦРБ и чиновники «пытаются найти наиболее комфортный выход из данной ситуации».
Уже сегодня, после очередной волны комментариев, чиновник признал, что он понимает обеспокоенность жителей деревни, и пообещал «модернизацию». Правда, только в следующем году.
«В рамках программы модернизации первичного звена на 2024 год Березянка будет включена на установку модульного ФАПа», — снова пообещал Мураховский. Поэтому жителям, очевидно, нужно еще немного потерпеть.
Между тем, пользователи уже обсуждают идею «скинуться на туалет» и найти спонсоров, чтобы не потерять единственный ФАП.
Добавим, что всей этой негигиеничной историей уже заинтересовались в прокуратуре региона. Ведомство проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
«Поводом для проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем содержании фельдшерско-акушерского пункта в деревне Березянка Омского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности органов власти и местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.
Обновлено. Как нам рассказали местные жители, сегодня фельдшер ФАПа уволилась «по семейным обстоятельствам». «Вернётся, когда наладят условия труда».
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