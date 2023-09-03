Возрастное ограничение 18+

Омский министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям

...так как в единственном деревенском ФАПе нет санузла

20.32 Пятница, 8 сентября 2023
Тот самый ФАП в деревне Березянка. Фото: Анна Павличук
В Омской области разгорелся скандал из-за туалета в деревенском ФАПе. Точнее — из-за его отсутствия.

Еще в августе на странице главы региона Виталия Хоценко в ВК люди пожаловались, что в единственном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Березянка нет санузла. То есть — нет ни туалета, ни воды. Люди пишут, что фельдшеру, как минимум, негде мыть руки, а про естественные потребности персонала и пациентов и говорить нечего.

Комментарии об этом появились под постом главы региона, в котором он рассказывал, к слову, про кадровый конкурс — как в Омскую область привлечь людей, чтобы развивать инфраструктуру и повышать качество жизни населения.

На жалобы пользователей в комментариях ответил лично глава регионального Минздрава Александр Мураховский. Он пообещал жителям, что туалет в ФАПе будет установлен практически без промедлений, то есть уже августе. Более того, по его словам, в ФАПе «есть умывальник, куда заливается вода». А всего через пару лет, в 2025 году, в медучреждении проведут капремонт, пообещал чиновник.

Однако в августе туалет в ФАПе не появился. И в начале сентября жители снова написали об этом на странице главы региона. Они аккуратно спросили, «в каком году» им ждать обещанный туалет? В комментарии снова пришел министр здравоохранения и объяснил, что с туалетом, видимо, придется потерпеть.

«ФАП в деревне Березянка расположен в многоквартирном частном доме и к сожалению, в настоящий момент оборудование туалета на территории медучреждения невозможно. Сегодня, главный врач с главой Омского поселения встречаются с первым заместителем главы Омского района по вопросу о переносе ФАПа в другое помещение, где создание санузла будет возможным», — написал Мураховский в комментарии 6 сентября.

Люди справедливо предположили, что переговоры и переезды могут занять немало времени, «как фельдшеру всё это время без туалета»? Но на этот вопрос министр заявил о достигнутой договоренности… с соседями.

«С соседями данного многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета», — заявил глава министерства здравоохранения Омской области.



Ответ чиновника вызвал шквал недовольства и возмущения. Людей, помимо вопросов санэпидблагополучия, интересует, достигнута ли договоренность с соседями, чтобы их туалет мог посещать не только фельдшер, но и пациенты?

На поток комментариев пользователей, у которых, очевидно, лопнуло терпение, глава ведомства ответил накануне. Видимо, ситуация с туалетом теперь становится ключевой в текущей повестке у местной власти.

«Администрация ЦРБ обратилась к главе Омского района с вопросом переноса существующего ФАПа в новое помещение, которое будет оборудовано санузлом. О своем решении решении администрация пока не объявила», — заявил глава Минздрава и несколько раз скопировал это сообщение в ответ на комментарии разгневанных жителей.

Немногим позже чиновник добавил еще одну деталь, которая, как нам видится, утопила ситуацию окончательно. Оказывается, раньше в ФАПе работал другой фельдшер. И не жаловался! Просто почему-то уволился.

«Повторюсь, ФАП расположен в многоквартирном частном доме. Фельдшер, который работал раньше, проживал в другой половине дома и подобного вопроса не возникало. Данная ситуация возникла после увольнения этого сотрудника», — сказал министр. Он добавил, что руководство ЦРБ и чиновники «пытаются найти наиболее комфортный выход из данной ситуации».

Уже сегодня, после очередной волны комментариев, чиновник признал, что он понимает обеспокоенность жителей деревни, и пообещал «модернизацию». Правда, только в следующем году.

«В рамках программы модернизации первичного звена на 2024 год Березянка будет включена на установку модульного ФАПа», — снова пообещал Мураховский. Поэтому жителям, очевидно, нужно еще немного потерпеть.

Между тем, пользователи уже обсуждают идею «скинуться на туалет» и найти спонсоров, чтобы не потерять единственный ФАП.

Добавим, что всей этой негигиеничной историей уже заинтересовались в прокуратуре региона. Ведомство проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Поводом для проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем содержании фельдшерско-акушерского пункта в деревне Березянка Омского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства в деятельности органов власти и местного самоуправления», — сообщили в ведомстве.

Обновлено. Как нам рассказали местные жители, сегодня фельдшер ФАПа уволилась «по семейным обстоятельствам». «Вернётся, когда наладят условия труда».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Качканаре в доме на улице Советской рухнул потолок
03 сентября 2023
Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 7%
07 сентября 2023
Глава Екатеринбурга пообещал обеспечить улицы поселка Исток освещением
31 августа 2023
Жители серовской пятиэтажки два года страдают от протекающей крыши
03 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
21:28 На Западной улице Артёмовского иномарка покорёжила российский автомобиль
21:06 В Новый год жители Нижнего Тагила будут водить хороводы среди русских букв
20:13 Три сотни человек съедутся в Екатеринбург для обсуждения экологии водных объектов
19:29 Сказку о красавице и чудовище в Екатеринбурге расскажут при помощи цветных теней
18:41 Машина ДПС стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Нижнем Тагиле
17:54 На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
17:22 В Екатеринбурге открыли движение по новому путепроводу у «Калины»
16:55 Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге
16:26 Группа НЛМК Владимира Лисина продала часть своих заводов в Свердловской области
15:47 Свердловчан предупредили о сильном ветре
15:28 На месте ювелирного завода в Екатеринбурге планируют построить многоэтажки
14:50 Появилась полная хронология непредоставления лекарства Мише Бахтину со СМА
14:48 Ученые Пермского Политеха рассказали о приложениях «родительского контроля»: технология, безопасность, диалог с ребенком
14:24 В Первоуральске пропал 51-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
13:59 В Екатеринбурге планируют снести два путепровода и два надземных пешеходных перехода
13:22 Экс-начальника отряда противопожарной службы Североуральска осудили за получение взятки
12:58 У автобуса в Екатеринбурге отлетело колесо и сбило самокатчика
12:23 Забег на «Высоцкий» в Екатеринбурге состоится 9 сентября
11:51 Жителю Качканара вынесли приговор за покушение на убийство бывшей жены и трех детей
11:24 В Свердловской области снова горит лес
10:56 Сеть гастрономов «Елисейский» закрывается в Екатеринбурге
10:25 Из Екатеринбурга назначили дополнительные поезда на Черноморское побережье
09:50 Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге с 11 сентября
09:47 Судебные приставы вернули пермской компании ее честное имя
09:22 Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге перекроют дороги и ограничат продажу алкоголя
Все новости
20:32 Омский министр предложил фельдшеру ходить в туалет к соседям
17:16 В Москве в квартире взорвался оружейный сейф, есть пострадавший
16:33 В Воронежской области выявлены новые случаи заболевания сибирской язвой
15:16 В Курской области 22 человека отравились шаурмой, одна девушка умерла
14:30 В правительстве Приморья пообещали помочь пострадавшим от паводка «крестьянам»
13:23 В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием машины ДПС
12:42 Суд арестовал офицеров ФСБ, подозреваемых в крупных хищениях при закупке планшетов
11:35 Глава Тувы уволил министра лесного хозяйства и руководителя Авиалесоохраны после ДТП с пятью погибшими
18:54 В Москве прокурор запросил 14 лет колонии для экс-чиновника за педофилию
17:28 МВД: в Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший людям гранатой
16:47 ВТБ Лизинг и «Интертехника» заключили соглашение о сотрудничестве
16:45 Тинькофф банк начал выигрывать суды у своих клиентов, которые заработали на изменении курса валют
16:38 Из российских аптек за год ушла пятая часть импортных лекарств
14:57 В Москве полицейских заподозрили в том, что они заставили задержанного перевести им биткоины
13:47 Под Выборгом грузовик въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
11:57 Главного редактора хакасского СМИ приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» про ВС РФ
16:55 СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
12:26 На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
12:04 На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
17:03 СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK