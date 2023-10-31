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Дефицит кадров в сельском хозяйстве в РФ составил 200 тысяч человек из-за низких зарплат

13.15 Среда, 8 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Минсельхозе РФ сообщили, что в сельском хозяйстве не хватает 200 тысяч человек.

Кадровый дефицит образовался из-за низких зарплат.

«Для нас ситуация с кадрами наиболее критична среди других отраслей, потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда ниже. Практически любой регион возьми — у нас нигде нет зарплаты выше средней зарплаты по региону. <...> По статистическим данным, которые вышли последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. человек», — сказала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на агропродовольственном форуме в Новосибирске (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, ключевой вопрос, который «предстоит решить в ближайшие шесть лет», — восполнение нехватки кадров и сохранение уже работающих в отрасли.

Напомним, в конце октября Путин заявил, что его удивили низкие зарплаты в космической отрасли. По его словам, он был удивлен зарплатам «ниже среднего» и признал, что вопрос надо решать. О кадровом дефиците и неконкурентных зарплатах Путина спросили молодые специалисты.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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