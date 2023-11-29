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Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Сегодня Свердловский областной суд оставил в силе все три штрафа по статье о дискредитации использования российской армии, назначенных Кировским районным судом Екатеринбурга «Вечерним ведомостям».
Несмотря на то что штрафы были назначены в разные дни с 7 сентября по 12 октября 2023 года, рассмотрение апелляционных жалоб по всем трём делам поставили на один день с разницей в несколько минут. В итоге судьи Свердловского областного суда Ольга Белеванцева и Юлия Филиппова не нашли оснований изменять решения суда первой инстанции.
Отметим, что «Вечерние ведомости» не освещают события российско-украинского конфликта с тех пор, как в России были приняты законы о «фейках» и «дискредитации» – то есть с 5 марта 2022 года.
За что же полиция составила протоколы, а суды, идя на поводу у полиции, назначили административные наказания? Рассказываем ещё раз.
7 сентября 2023 года судья Александр Никифоров назначил юрлицу-учредителю издания, ООО «ТехноТорг», штраф в размере 245 тысяч рублей за 15 коротких новостных публикаций в телеграм-канале t.me/ve4ved, датированных 24–26 февраля 2022 года. В них освещались происходящие в Екатеринбурге события, а именно выход на улицу горожан, которые выражали несогласие с принятыми руководством РФ внешнеполитическими решениями.
5 октября 2023 года судья Резеда Каримова назначила директору юрлица-учредителя издания Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей за 7 коротких новостных публикаций в телеграм-канале t.me/ve4ved. 5 из них, датированные 2 марта 2022 года, рассказывали о выходе на улицу екатеринбуржцев, выражающих несогласие с внешней политикой руководства РФ. Ещё 2, датированные 3–4 марта 2022 года, были посвящены задержаниям во Владимире и Заречном лиц, подозреваемых в вывешивании антимилитаристских баннеров и нанесении антимилитаристских надписей на городские поверхности.
12 октября 2023 года судья Резеда Каримова назначила главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову штраф 195 тысяч рублей за 7 новостных публикаций, датированных 27 февраля – 1 марта 2022 года. В 2 из них рассказывалось об акциях протеста в Новосибирске, ещё в 2 – о том, что в Екатеринбурге были замечены люди с пацифистскими шопперами, в 1 – о задержаниях участников уличных акций в Москве, ещё 1 новость была посвящена информированию о том, что были составлены коллективные письма представителей разных профессий о несогласии с проводимой руководством РФ внешней политикой. Последняя новость, датированная 1 марта 2022 года, рассказывала о собравшихся возле здания Свердловской областной прокуратуры людях, написавших коллективное заявление с просьбой проверить действия высшего военно-политического руководства РФ на предмет возможного нарушения статьи 353 УК.
Во-первых, все публикации, за которые оштрафовали «Вечерние ведомости» в этом году, датированы февралём – мартом 2022 года, то есть были не просто более полутора лет назад, но ещё и до вступления Федерального закона № 32-ФЗ, введшего в законодательство статьи о «дискредитации» и «фейках», в силу.
Во-вторых, публикации не содержали никаких редакционных заявлений или призывов, а содержали исключительно информацию о событиях в российских городах, являющихся объективными фактами. Это в суде признавали даже сами полицейские, составлявшие протоколы.
Напомним, майор УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев, составлявший все три протокола на издание, на суде заявил, что вина издания заключается в том, что оно якобы опубликовало слово из пяти букв, «не соблюдая цензуру». На вопрос, знает ли он о том, что цензура в России запрещена статьей 29 Конституции, майор Амоев ответить не смог.
В-третьих, публикации, которые вменили учредителю «Вечерних ведомостей», не имеют отношения к деятельности этого юридического лица. ООО «Техноторг» администрирует домен veved.ru и, наполняя его публикациями, действует в полном соответствии с требованиями Роскомнадзора и российским законодательством. Телеграм-канал t.me/ve4ved не является официальным ресурсом ООО «Техноторг» — его якобы принадлежность юрлицу, о которой заявляли полицейские, ссылаясь на идентичность названий, не зафиксирована ни в каких документах — этих сведений нет ни в Роскомнадзоре, ни в должностных инструкциях сотрудников ООО «Техноторг, которые были предоставлены в суде. Отметим, что составление полицейскими протоколов именно на юрлицо дало повод назначить куда более крупные штрафы, поскольку максимальный штраф, назначаемый по статье 20.3.3 КоАП физическому лицу, не может превышать 100 тысяч рублей.
Вдобавок ко всему, дела, в нарушение правил подсудности, почему-то рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга, хотя редакция находится в Ленинском районе Екатеринбурга – о чём полиции и суду сообщил Роскомнадзор в своём официальном ответе. Ни в одном из процессов судьи не посчитали нужными принимать эту информацию во внимание.
Все эти доводы были предоставлены защитником издания, адвокатом Георгием Красновым, однако судьи их проигнорировали, приняв во внимание лишь слова полицейских.
Редакция «Вечерних ведомостей» по-прежнему убеждена, что работает в полном соответствии с Конституцией России и Законом «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. И намерена продолжать свою работу дальше в соответствии с российским законодательством. А факты административных наказаний юрлица-учредителя являются примером избирательного правоприменения, а главное, фарисейского толкования норм действующих законов, прямо противоречащего положениям вышеупомянутой Конституции и Закона о СМИ, поскольку при составлении протоколов освещение объективных фактов — событий, происходящих в российских городах — выдавалось полицейскими за выражение мнения редакции, тем самым перекладывалась ответственность с тех, кто совершил правонарушение, на тех, кто о нём рассказал. Но рассказывать о фактах и достоверных событиях, за исключением прописанных в статье 4 Закона «О СМИ» (ничего связанного со статьёй 20.3.3 КоАП в там нет) – прямая обязанность СМИ, что зафиксировано в действующем законодательстве.
Несмотря на то что штрафы были назначены в разные дни с 7 сентября по 12 октября 2023 года, рассмотрение апелляционных жалоб по всем трём делам поставили на один день с разницей в несколько минут. В итоге судьи Свердловского областного суда Ольга Белеванцева и Юлия Филиппова не нашли оснований изменять решения суда первой инстанции.
Отметим, что «Вечерние ведомости» не освещают события российско-украинского конфликта с тех пор, как в России были приняты законы о «фейках» и «дискредитации» – то есть с 5 марта 2022 года.
За что же полиция составила протоколы, а суды, идя на поводу у полиции, назначили административные наказания? Рассказываем ещё раз.
7 сентября 2023 года судья Александр Никифоров назначил юрлицу-учредителю издания, ООО «ТехноТорг», штраф в размере 245 тысяч рублей за 15 коротких новостных публикаций в телеграм-канале t.me/ve4ved, датированных 24–26 февраля 2022 года. В них освещались происходящие в Екатеринбурге события, а именно выход на улицу горожан, которые выражали несогласие с принятыми руководством РФ внешнеполитическими решениями.
5 октября 2023 года судья Резеда Каримова назначила директору юрлица-учредителя издания Гузель Аиткуловой штраф 110 тысяч рублей за 7 коротких новостных публикаций в телеграм-канале t.me/ve4ved. 5 из них, датированные 2 марта 2022 года, рассказывали о выходе на улицу екатеринбуржцев, выражающих несогласие с внешней политикой руководства РФ. Ещё 2, датированные 3–4 марта 2022 года, были посвящены задержаниям во Владимире и Заречном лиц, подозреваемых в вывешивании антимилитаристских баннеров и нанесении антимилитаристских надписей на городские поверхности.
12 октября 2023 года судья Резеда Каримова назначила главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову штраф 195 тысяч рублей за 7 новостных публикаций, датированных 27 февраля – 1 марта 2022 года. В 2 из них рассказывалось об акциях протеста в Новосибирске, ещё в 2 – о том, что в Екатеринбурге были замечены люди с пацифистскими шопперами, в 1 – о задержаниях участников уличных акций в Москве, ещё 1 новость была посвящена информированию о том, что были составлены коллективные письма представителей разных профессий о несогласии с проводимой руководством РФ внешней политикой. Последняя новость, датированная 1 марта 2022 года, рассказывала о собравшихся возле здания Свердловской областной прокуратуры людях, написавших коллективное заявление с просьбой проверить действия высшего военно-политического руководства РФ на предмет возможного нарушения статьи 353 УК.
Почему мы называем эти штрафы абсурдными?
Во-первых, все публикации, за которые оштрафовали «Вечерние ведомости» в этом году, датированы февралём – мартом 2022 года, то есть были не просто более полутора лет назад, но ещё и до вступления Федерального закона № 32-ФЗ, введшего в законодательство статьи о «дискредитации» и «фейках», в силу.
Во-вторых, публикации не содержали никаких редакционных заявлений или призывов, а содержали исключительно информацию о событиях в российских городах, являющихся объективными фактами. Это в суде признавали даже сами полицейские, составлявшие протоколы.
Напомним, майор УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев, составлявший все три протокола на издание, на суде заявил, что вина издания заключается в том, что оно якобы опубликовало слово из пяти букв, «не соблюдая цензуру». На вопрос, знает ли он о том, что цензура в России запрещена статьей 29 Конституции, майор Амоев ответить не смог.
В-третьих, публикации, которые вменили учредителю «Вечерних ведомостей», не имеют отношения к деятельности этого юридического лица. ООО «Техноторг» администрирует домен veved.ru и, наполняя его публикациями, действует в полном соответствии с требованиями Роскомнадзора и российским законодательством. Телеграм-канал t.me/ve4ved не является официальным ресурсом ООО «Техноторг» — его якобы принадлежность юрлицу, о которой заявляли полицейские, ссылаясь на идентичность названий, не зафиксирована ни в каких документах — этих сведений нет ни в Роскомнадзоре, ни в должностных инструкциях сотрудников ООО «Техноторг, которые были предоставлены в суде. Отметим, что составление полицейскими протоколов именно на юрлицо дало повод назначить куда более крупные штрафы, поскольку максимальный штраф, назначаемый по статье 20.3.3 КоАП физическому лицу, не может превышать 100 тысяч рублей.
Вдобавок ко всему, дела, в нарушение правил подсудности, почему-то рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга, хотя редакция находится в Ленинском районе Екатеринбурга – о чём полиции и суду сообщил Роскомнадзор в своём официальном ответе. Ни в одном из процессов судьи не посчитали нужными принимать эту информацию во внимание.
Все эти доводы были предоставлены защитником издания, адвокатом Георгием Красновым, однако судьи их проигнорировали, приняв во внимание лишь слова полицейских.
Редакция «Вечерних ведомостей» по-прежнему убеждена, что работает в полном соответствии с Конституцией России и Законом «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. И намерена продолжать свою работу дальше в соответствии с российским законодательством. А факты административных наказаний юрлица-учредителя являются примером избирательного правоприменения, а главное, фарисейского толкования норм действующих законов, прямо противоречащего положениям вышеупомянутой Конституции и Закона о СМИ, поскольку при составлении протоколов освещение объективных фактов — событий, происходящих в российских городах — выдавалось полицейскими за выражение мнения редакции, тем самым перекладывалась ответственность с тех, кто совершил правонарушение, на тех, кто о нём рассказал. Но рассказывать о фактах и достоверных событиях, за исключением прописанных в статье 4 Закона «О СМИ» (ничего связанного со статьёй 20.3.3 КоАП в там нет) – прямая обязанность СМИ, что зафиксировано в действующем законодательстве.
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