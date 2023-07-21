Возрастное ограничение 18+

Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»

15.52 Пятница, 28 июля 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Совет Федерации в пятницу принял норму, которая запрещает юридическую помощь в военкоматах при подаче жалоб.

При этом сенаторы признали, что норма «юридически некорректна». По мнению некоторых из них, норма противоречит Конституции.

Напомним, ранее Комитет ГД по обороне одобрил поправку, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Речь идет о замене формулировки в законе — «полномочные представители» (то есть юристы и адвокаты) меняются на «законных представителей» (родители, опекуны, усыновители и т.п.). Юристы и адвокаты не смогут подавать жалобы и представлять интересы граждан в военкоматах. Подавать жалобы сможет сам гражданин или его «законный представитель» (при этом у правозащитников появились вопросы и к этой формулировке, так как «законный представитель» представляет интересы несовершеннолетнего гражданина).

Ранее эту норму в Совфеде раскритиковали. Так, сенатор Клишас заявил, что «закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции».

В пятницу Совет Федерации также обратил внимание на антиконституционность нормы. Однако её все равно приняли, пообещав исправить позже. Сенаторы решили, что в осеннюю сессию внесут «отдельный законопроект», который отменит эту норму и «устранит противоречия».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко задала коллегам вопрос, каким образом в закон проскочило такое «недоразумение». «Как появилась юридически некорректная поправка? Как получилось, что такие проскакивают недоразумения? Важно, чтобы законы не противоречили Конституции», — заявила спикер в ходе заседания (цитата по «Российской газете»).

При этом она все равно призвала поддержать закон, «потому что он очень важный», а в сентябре предложила «отработать поправку, чтобы он был абсолютно корректный».

Представители Минобороны в свою очередь пообещали, что «вернутся к этой теме и поправят». В ведомстве признали, что «ошибку нужно поправлять», однако заметили, что ошибка, по их мнению, «не носит фатальный характер».

В итоге за законопроект проголосовали 158 сенаторов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловский облсуд оставил под стражей бывших высокопоставленных сотрудников СК и прокуратуры
21 июля 2023
Почти полтора миллиона рублей получили жители Староуткинска за погибшего сына
26 июля 2023
Годовалому малышу стало плохо во время авиарейса Сочи – Екатеринбург
20 июля 2023
В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Сортировочную
27 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
18:39 Жители Первоуральска жалуются на условия содержания животных в местном зоопарке
17:50 Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
17:26 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
16:47 Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%
16:24 В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
15:51 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
14:21 В Свердловской области добиваются организации продуктовой корзины для детей с фенилкетонурией
13:59 Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ
13:27 В лесах Свердловской области отменили режим ЧС
12:50 В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома
12:23 В Серове на девочку напала собака
11:49 Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
11:22 «Баден-Баден» все-таки приостановил работу пляжа на Шарташе
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
10:54 Свердловчан предупредили о смоге
10:25 Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
09:53 Из полыхающего двухэтажного дома в Пышме спасли человека
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
09:22 Подростки на арендованном электросамокате попали в ДТП в Екатеринбурге
20:52 Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
20:26 Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
Все новости
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
18:40 Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
17:39 Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО
17:13 В Ингушетии хотят ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ
12:15 На станции в Рязанской области задымились несколько вагонов с серой
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK