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Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Совет Федерации в пятницу принял норму, которая запрещает юридическую помощь в военкоматах при подаче жалоб.
При этом сенаторы признали, что норма «юридически некорректна». По мнению некоторых из них, норма противоречит Конституции.
Напомним, ранее Комитет ГД по обороне одобрил поправку, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Речь идет о замене формулировки в законе — «полномочные представители» (то есть юристы и адвокаты) меняются на «законных представителей» (родители, опекуны, усыновители и т.п.). Юристы и адвокаты не смогут подавать жалобы и представлять интересы граждан в военкоматах. Подавать жалобы сможет сам гражданин или его «законный представитель» (при этом у правозащитников появились вопросы и к этой формулировке, так как «законный представитель» представляет интересы несовершеннолетнего гражданина).
Ранее эту норму в Совфеде раскритиковали. Так, сенатор Клишас заявил, что «закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции».
В пятницу Совет Федерации также обратил внимание на антиконституционность нормы. Однако её все равно приняли, пообещав исправить позже. Сенаторы решили, что в осеннюю сессию внесут «отдельный законопроект», который отменит эту норму и «устранит противоречия».
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко задала коллегам вопрос, каким образом в закон проскочило такое «недоразумение». «Как появилась юридически некорректная поправка? Как получилось, что такие проскакивают недоразумения? Важно, чтобы законы не противоречили Конституции», — заявила спикер в ходе заседания (цитата по «Российской газете»).
При этом она все равно призвала поддержать закон, «потому что он очень важный», а в сентябре предложила «отработать поправку, чтобы он был абсолютно корректный».
Представители Минобороны в свою очередь пообещали, что «вернутся к этой теме и поправят». В ведомстве признали, что «ошибку нужно поправлять», однако заметили, что ошибка, по их мнению, «не носит фатальный характер».
В итоге за законопроект проголосовали 158 сенаторов.
При этом сенаторы признали, что норма «юридически некорректна». По мнению некоторых из них, норма противоречит Конституции.
Напомним, ранее Комитет ГД по обороне одобрил поправку, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Речь идет о замене формулировки в законе — «полномочные представители» (то есть юристы и адвокаты) меняются на «законных представителей» (родители, опекуны, усыновители и т.п.). Юристы и адвокаты не смогут подавать жалобы и представлять интересы граждан в военкоматах. Подавать жалобы сможет сам гражданин или его «законный представитель» (при этом у правозащитников появились вопросы и к этой формулировке, так как «законный представитель» представляет интересы несовершеннолетнего гражданина).
Ранее эту норму в Совфеде раскритиковали. Так, сенатор Клишас заявил, что «закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции».
В пятницу Совет Федерации также обратил внимание на антиконституционность нормы. Однако её все равно приняли, пообещав исправить позже. Сенаторы решили, что в осеннюю сессию внесут «отдельный законопроект», который отменит эту норму и «устранит противоречия».
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко задала коллегам вопрос, каким образом в закон проскочило такое «недоразумение». «Как появилась юридически некорректная поправка? Как получилось, что такие проскакивают недоразумения? Важно, чтобы законы не противоречили Конституции», — заявила спикер в ходе заседания (цитата по «Российской газете»).
При этом она все равно призвала поддержать закон, «потому что он очень важный», а в сентябре предложила «отработать поправку, чтобы он был абсолютно корректный».
Представители Минобороны в свою очередь пообещали, что «вернутся к этой теме и поправят». В ведомстве признали, что «ошибку нужно поправлять», однако заметили, что ошибка, по их мнению, «не носит фатальный характер».
В итоге за законопроект проголосовали 158 сенаторов.
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