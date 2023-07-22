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На жительницу Самары, которая «пощекотала» монумент «Родина-мать», возбудили уголовное дело
Фото: Вечерние Ведомости
На 23-летнюю жительницу Самары возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый на Мамаевом кургане. Видео снято в таком ракурсе, при котором кажется, что девушка пальцем «трогает» монумент и «щекочет» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». При этом девушка смеется и напевает веселую мелодию.
В прокуратуре Волгоградской области заявили, что девушку подозревают по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).
«Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане" совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет», — сообщает региональная прокуратура.
Позже в СМИ появилась информация о том, что девушка уже принесла извинения за видеоролик.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый на Мамаевом кургане. Видео снято в таком ракурсе, при котором кажется, что девушка пальцем «трогает» монумент и «щекочет» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». При этом девушка смеется и напевает веселую мелодию.
В прокуратуре Волгоградской области заявили, что девушку подозревают по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).
«Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане" совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет», — сообщает региональная прокуратура.
Позже в СМИ появилась информация о том, что девушка уже принесла извинения за видеоролик.
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