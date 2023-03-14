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В Казани водители и погрузчики мусоровозов провели забастовку из-за низкой зарплаты
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Казани водители и погрузчики мусоровозов провели забастовку из-за низкой зарплаты.
Накануне в телеграм-канале «ВТатарстанеПоймут» было опубликовано видео с рабочими. Автор ролика говорит, что «база стоит», потому что сотрудникам «прислали маленькую зарплату». «Будем все стоять, ждать, пока начальство не решит вопрос о повышении зарплаты. Никто работать не хочет за такие копейки», — говорит автор ролика. Какую именно зарплату получили работники, не уточняется. Судя по видео, на работу не вышли несколько десятков сотрудников.
В это же день в местных СМИ появилось видеообращение руководства «ПЖКХ». В компании заявили, что после простоя с производственным персоналом провели «очередное рабочее собрание», на котором, в том числе, обсудили повышение оплаты труда.
В итоге «все стороны договорились, все занятые на вывозе отходов вышли на линии, ситуация никак не повлияла на график вывозов», заявили в руководстве.
Накануне в телеграм-канале «ВТатарстанеПоймут» было опубликовано видео с рабочими. Автор ролика говорит, что «база стоит», потому что сотрудникам «прислали маленькую зарплату». «Будем все стоять, ждать, пока начальство не решит вопрос о повышении зарплаты. Никто работать не хочет за такие копейки», — говорит автор ролика. Какую именно зарплату получили работники, не уточняется. Судя по видео, на работу не вышли несколько десятков сотрудников.
В это же день в местных СМИ появилось видеообращение руководства «ПЖКХ». В компании заявили, что после простоя с производственным персоналом провели «очередное рабочее собрание», на котором, в том числе, обсудили повышение оплаты труда.
В итоге «все стороны договорились, все занятые на вывозе отходов вышли на линии, ситуация никак не повлияла на график вывозов», заявили в руководстве.
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