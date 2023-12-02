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Новосибирский депутат вернул правительству все награды в знак протеста против мусорного полигона
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новосибирский депутат вернул правительству региона все награды, благодарственные письма, знаки отличия и грамоты, полученные за годы депутатской работы.
Так председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Борис Корнев выразил свой протест против планов местной власти построить мусорный полигон. Против строительства выступают тысячи сельских жителей.
Все награды Корнев сдал в общественную приемную губернатора, пишет местное издание Atas.Info. По словам депутата, власти региона игнорируют мнение жителей сельсовета, которые уже несколько лет выступают против планов размещения в одном километре от жилых домов «огромного полигона для захоронения отходов с комплексом мусоросортировки».
По данным издания, к региональным наградам депутат приложил письмо на имя губернатора, в котором, в частности, говорится, что он отдал 40 лет трудовой и общественной деятельности на благо развития сельсовета и теперь ему стыдно перед земляками. «Мы все вместе оказались бессильны перед чиновниками трех администраций, беспринципными депутатами, забывшими свои предвыборные обещания по защите наших законных прав и интересов», — цитирует издание.
По словам Корнева, развития территории не будет и весь труд его жизни «пойдет прахом», если мусорный полигон запустят.
Сообщается, что концессионное соглашение на строительство полигона в пригороде Новосибирска власти подписали в конце ноября. Депутат потребовал в случае появления полигона в границах, которые прописаны в этом соглашении, все его награды отправить на уничтожение «с первым же мусоровозом», пишет издание.
Так председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Новосибирского района Борис Корнев выразил свой протест против планов местной власти построить мусорный полигон. Против строительства выступают тысячи сельских жителей.
Все награды Корнев сдал в общественную приемную губернатора, пишет местное издание Atas.Info. По словам депутата, власти региона игнорируют мнение жителей сельсовета, которые уже несколько лет выступают против планов размещения в одном километре от жилых домов «огромного полигона для захоронения отходов с комплексом мусоросортировки».
По данным издания, к региональным наградам депутат приложил письмо на имя губернатора, в котором, в частности, говорится, что он отдал 40 лет трудовой и общественной деятельности на благо развития сельсовета и теперь ему стыдно перед земляками. «Мы все вместе оказались бессильны перед чиновниками трех администраций, беспринципными депутатами, забывшими свои предвыборные обещания по защите наших законных прав и интересов», — цитирует издание.
По словам Корнева, развития территории не будет и весь труд его жизни «пойдет прахом», если мусорный полигон запустят.
Сообщается, что концессионное соглашение на строительство полигона в пригороде Новосибирска власти подписали в конце ноября. Депутат потребовал в случае появления полигона в границах, которые прописаны в этом соглашении, все его награды отправить на уничтожение «с первым же мусоровозом», пишет издание.
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