В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва

написали сегодня утром в телеграм-канала «Медиаэкран на Вайнера».

«Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир»,