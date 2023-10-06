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В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали золотого льва
Фото: Сима-ленд
Скульптуру льва с золотыми гривой и тестикулами, которая не пришлась по душе екатеринбуржцам, убрали с улицы Вайнера минувшей ночью. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Напомним, что золотого льва в центре уральской столицы установила компания «Сима-ленд» в ночь на 5 октября. Однако такой «подарок» не обрадовал горожан. В тот же день на платформе change.org появилась петиция с требованием убрать скульптуру.
«Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир»,
– написали сегодня утром в телеграм-канала «Медиаэкран на Вайнера».
Напомним, что золотого льва в центре уральской столицы установила компания «Сима-ленд» в ночь на 5 октября. Однако такой «подарок» не обрадовал горожан. В тот же день на платформе change.org появилась петиция с требованием убрать скульптуру.
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