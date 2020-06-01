В ЗАТО Звездный Пермского края завершается благоустройство площади Победы по нацпроекту

13:36 | 23.06.2020

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, ко Дню города жители поселка Звездный в качестве подарка получат обновленную площадь Победы. Теперь в комфортных условиях здесь могут отдыхать и проводить время более 9 тысяч жителей поселка.



Подрядная организация приступила к завершающему этапу благоустройства площади Победы и аллеи Славы. Часть главной городской площади у Дворца культуры очистили от сорных деревьев, установили бордюры, центральную аллею вымостили тротуарной плиткой, организовали три новые зоны отдыха, установили наружное освещение, обустроили альпийскую горку. Помимо этого, в рамках социальных обязательств ПАО «ЛУКОЙЛ», дополнительно был отремонтирован памятник В.И. Ленину и установлен ландшафтный арт-объект, стилизованный под орден Красной Звезды.



Кроме того, практически полностью завершены работы по благоустройству аллеи Славы по ул. Ленина. Подрядной организации осталось установить лавочки и урны. Все работы должны быть завершены к июлю.



Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Кокорев, проект по формированию комфортной городской среды позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств, имеет огромное значение для региона.



В Звездном также полностью завершено благоустройство дворовых территорий. В этом году по ул. Бабичева, 2 и 15 и ул. Коммунистической, 4 отремонтированы тротуары, установлены скамейки и урны, обустроено уличное освещение. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направлено порядка 5 млн руб.



Напомним, в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

© «Вечерние ведомости»