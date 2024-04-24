Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Диспетчеры воздушного движения Франции (SNCTA) объявили о масштабной забастовке.В четверг, 25 апреля, до 75% рейсов в аэропорту Орли и 65% в аэропортах Руасси и Марселе будут отменены, пишет Le Figaro.Протест происходит вследствие неудачных переговоров между профсоюзами и властями по поводу повышения зарплат и других мер в рамках планируемой реформы системы управления воздушным движением.Диспетчеры выразили недовольство результатами переговоров, особенно в области социальной поддержки, и выдвинули требования к улучшению своих рабочих условий, включая повышение заработной платы и обеспечение социальных гарантий.Генеральное управление гражданской авиации (DGAC) на данный момент не готово удовлетворить требования диспетчеров воздушного движения в полной мере.SNCTA также предупреждают, что есть возможность проведения протестов во время майских праздников, если не будет предложено компромисса. В организации рассчитывают, что в течение 15 дней стороны смогут прийти к соглашению.Новые забастовки могут пройти 9, 10 и 11 мая, что повлияет на планы многих людей на выходные дни. Есть вероятность сокращения 60% рейсов в Тулузе и Ницце, а также 50% в других региональных аэропортах.Кроме того, власти опасаются, что протесты могут пройти во время Олимпийских игр, которые Париж планирует принять в конце июля, когда ожидается прибытие сотен тысяч гостей города.