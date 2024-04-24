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Специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию свердловских лесов
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию лесов по восьми маршрутам, общая протяженность которых составляет 3,4 тысячи километров.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов, самолеты «Cessna» и «Ан-2» взлетают с шести аэродромов: в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ивдели, Серове, Сосьве и Тавде. Летчики оценивают обстановку с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров, а также выявляют случаи нарушения особого пожароопасного режима. Министр также отмечает, что такое патрулирование позволяет обнаружить дым от пожара на расстоянии до 30 километров.
Если очаг возгорания обнаруживается, летчики фиксируют его координаты и площадь, определяют вид пожара (верховой он, низовой или почвенный) и передают информацию коллегам.
Как рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов, самолеты «Cessna» и «Ан-2» взлетают с шести аэродромов: в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ивдели, Серове, Сосьве и Тавде. Летчики оценивают обстановку с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров, а также выявляют случаи нарушения особого пожароопасного режима. Министр также отмечает, что такое патрулирование позволяет обнаружить дым от пожара на расстоянии до 30 километров.
«Авиапатрулирование – один из самых эффективных методов мониторинга и предупреждения лесных пожаров, так как он позволяет не только оперативно обнаружить очаг возгорания, но и оценить его масштабы и направление движения огня»,
– сказал Денис Мамонтов.
Если очаг возгорания обнаруживается, летчики фиксируют его координаты и площадь, определяют вид пожара (верховой он, низовой или почвенный) и передают информацию коллегам.
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