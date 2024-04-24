Специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию свердловских лесов





– сказал Денис Мамонтов. «Авиапатрулирование – один из самых эффективных методов мониторинга и предупреждения лесных пожаров, так как он позволяет не только оперативно обнаружить очаг возгорания, но и оценить его масштабы и направление движения огня»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию лесов по восьми маршрутам, общая протяженность которых составляет 3,4 тысячи километров.Как рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов, самолеты «Cessna» и «Ан-2» взлетают с шести аэродромов: в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ивдели, Серове, Сосьве и Тавде. Летчики оценивают обстановку с высоты от 700 до 1,2 тысячи метров, а также выявляют случаи нарушения особого пожароопасного режима. Министр также отмечает, что такое патрулирование позволяет обнаружить дым от пожара на расстоянии до 30 километров.Если очаг возгорания обнаруживается, летчики фиксируют его координаты и площадь, определяют вид пожара (верховой он, низовой или почвенный) и передают информацию коллегам.