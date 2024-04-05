Жители Урала могут приобрести вещи известных брендов с большими скидками

Лера уверена, что сейчас в ее жизни главное — это ребенок. Но для того, чтобы малыш был счастлив, должна быть счастлива мама

Брендовая сумка в приложении Авито и на сайте известного онлайн-магазина (в другом цвете)



Авито Премиум — это отдельный раздел , благодаря которому пользователи могут расслабиться и спокойно совершать покупки в сегменте «люкс». У всех объявлений в нем есть отметка «Оригинал», что говорит о пройденной проверке на подлинность.

Контроль качества. Как это работает?



Продавец предоставляет фотографии брендового товара для оценки и аутентификации. Снимки делают в соответствии со специальными требованиями — например, нужно сфотографировать индивидуальный номер, штрих-код, фурнитуру, швы, шрифты на ярлыках.



Затем не менее трех международных экспертов, многие из которых работали с брендами напрямую, анализируют товар по серии фотографий и выдают свое мнение о подлинности изделия. Если хоть один эксперт выскажет сомнения — оригинальность не подтвердят.



В случае с Авито аутентификацию проводит один из мировых лидеров рынка проверки фэшн-изделий.



Кроме того, в раздел «Премиум» попадают только продавцы с высоким рейтингом и хорошей историей продаж.

Как найти премиум товары на Авито



1. Заходим в приложение Авито.



2. В верхнем левом углу находим значок «Премиум». Открываем.



3. Перед вами — новые вещи и ресейл от премиум и люкс брендов. Две вкладки — для женщин и для мужчин. Удобный рубрикатор по видам товаров (одежда, аксессуары, обувь и т.д.), популярным брендам (D&G, Michael Kors, Burberry и многие другие).



4. Наслаждаемся картинками и ценами (цены ниже за счет низких комиссий селлеров).

Как заказать доставку



Доставка оформляется за пару кликов, нет необходимости встречаться с продавцом.



Оплата происходит при получении товара. Авито Доставка устроена так, чтобы пользователь мог безопасно оплатить сделку (даже при покупках у частных лиц) и проверить заказ при получении. Банк резервирует деньги на карте, продавец получит их только тогда, когда покупатель подтвердит, что с товаром всё хорошо.



Если товар не подойдет — деньги вернутся даже за доставку.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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