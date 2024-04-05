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Жители Урала могут приобрести вещи известных брендов с большими скидками
Как найти доступную вещь премиум-класса, которая прошла проверку на подлинность
Фото: Вечерние ведомости
Вещи известных брендов сегодня купить не проблема. Проблема в том, как не наткнуться на подделку.
Еще одна — как купить оригинал, но без многочисленных наценок.
Вместе с сотрудницей, которая работает в офисе уральского филиала модельного агентства, мы расскажем вам, как найти оригинальные премиум-вещи по доступным ценам и остаться в живых (и еще немного про «декретный синдром»).
Сумочка как жизненная необходимость
Валерии 35 лет, в агентстве работает с 2015-го. Сейчас в декрете с малышом, но скоро собирается возвращаться на работу.
За время, которое она провела дома, Лера освоила, пожалуй, все интернет-площадки, маркетплейсы и службы доставки. «Самое необходимое для малыша, продукты, повседневная одежда — всё заказывала на дом, только успевала открывать дверь курьерам, — говорит Валерия, — и каждый раз благодарила вселенную за то, что Екатеринбург в плане онлайна один из самых продвинутых городов».
Единственное, чего ей очень не хватало — «той самой сумки».
«Я просто сон потеряла. И дело не в цене, хотя это сумка от известного бренда и она не дешевая. У меня пунктик на том, что в сети продают только качественные подделки», — говорит Лера.
Она признается, что сумка стала для нее навязчивой идеей. «Мне даже пришлось это проработать с психотерапевтом. Он сказал, что сумка — символ моей “додекретной” жизни, когда я работала в окружении люксовых вещей, общалась с дизайнерами, выглядела ухоженно и была в своей стихии. А потом, когда я отошла от этого по семейным обстоятельствам, появилась тревога. Как будто меня в той красивой жизни уже не ждут, я потеряла форму, самооценку, и все вот эти декретные переживания…».
По словам Валерии, психотерапевт объяснил ей две важные вещи: во-первых, переживать до, после и во время декрета — это нормально, во-вторых, — желания надо превращать в цели и добиваться их.
В выгодном свете
Сумка, которая нужна Лере, стоит 105 000 рублей в одном крупном онлайн-магазине с хорошей репутацией. Это «новое издание» легендарной сумочки, которая была очень популярна в начале нулевых и вошла в разряд современной классики.
Прежде чем выбрать этот вариант покупки, стопроцентный с точки зрения Леры, пробуем найти другие способы и, что называется, прицениться.
Идем с самых низов — соцсетей и тематических сообществ (Why not?). Сумка Лериной мечты — черная, минималистичная, но с довольно крупным логотипом бренда. Лера считает, что так проще отличить оригинал от подделки, ведь качество всегда в деталях (как и дьявол, который носит эту сумку).
«Вот, я даже по фото вижу, что буквы на логотипе шире, какие-то блестящие и вообще как будто это другой шрифт… И вот такое продают мне за 11 тысяч рублей», — рассуждает Лера, прокручивая объявления в паблике (на который подписаны 23 тысячи пользователей, на минуточку). Максимально увеличивает фото и видит у шва рядом с молнией живописно торчащий пучок ниток.
Дальше мы находим сумку, внешне очень похожую на оригинал, в объявлении выставлены качественные макроснимки швов, бирки и этикетки, цена — почти в четыре раза меньше, 27 тысяч рублей. «Продавец некий Александр, номер телефона, продажа — “при личной встрече”…», — Лера эмоционально закрывает ноутбук. «Соцсети — вообще не вариант. Я беру 27 тысяч и иду на встречу с незнакомцем из интернета, отличное начало криминальной хроники!».
Идем смотреть ресейл-платформы. Находим несколько вариантов сумочки по цене от 87 000 до 95 000 рублей. Продавцы и товары, если верить площадкам, проверены. Личных встреч, вроде бы, не подразумевается. Лера добавляет страницу в закладки. Сумка мечты почти в кармане.
О том, что брендовые вещи можно найти на Авито, Лера знала, но сомневалась, что на этой самой народной, как она ее называет, платформе можно купить гарантированно подлинную вещь премиум класса. «Я на Авито живу с начала декрета, у меня целый список проверенных мамочек, мы постоянно продаем-покупаем что-то из детских вещей, книг, игрушек, что-то отдаем бесплатно, чем-то меняемся. За мной подключился муж, ему интересны автотовары и антиквариат. Но я бы никогда не подумала искать там брендовую сумку», — говорит Лера. Однако именно там она нашла то, что искала за… 74 400 рублей.
Брендовая сумка в приложении Авито и на сайте известного онлайн-магазина (в другом цвете)
«Это бесценно»
«Это дорого? Нет. Это бесценно», — говорит Лера, рассматривая фото сумки, которая полтора года стоит под номером один в ее вишлисте. На снимках сумочка в оригинальной коробке и во всевозможных ракурсах. Под фотографиями стоит бейдж «Оригинал».
В пояснении к бейджу написано, что «продавец прислал снимки бирки и других деталей вещи, а эксперты сделали вывод, что на них оригинал».
Лера погуглила про аутентификацию брендовых товаров, в том числе по фотографиям, и поняла, что в декрете как-то пропустила эту фишку. «Хотя с моим пунктиком на подделки и опытом сравнительного анализа логотипов я бы наверняка сошла за профессионального аутентификатора», — смеется Лера.
Добавив виш-сумочку в избранное, решила поскроллить другие оригинальные товары, используя фильтр на платформе.
И мы потеряли Леру.
Что еще мы нашли
Просматривая товары, Лера задержалась на лаконичных подборках о трендах в мире моды и стритстайла. Так она узнала, что ее брюки карго, которые она уже списала в дальний угол гардеробной, снова на пике популярности. Полистала предложения и нашла похожие брюки — того же бренда, только в два раза дешевле, чем покупала она. Рядом с ценой товара — красная стрелочка вниз, то есть продавец сделал скидку.
Цены на премиум ниже, чем на других платформах, замечает Лера. Она добавила в избранное кожаную куртку известного бренда (26 900 рублей против 52 000 в популярном онлайн-магазине), несколько дизайнерских платков (в среднем в полтора-два раза дешевле, чем на других площадках), пиджак (5 000 рублей против 13 000) и кожаный брендовый рюкзак для мужа (22 000 против 47 000). А в подборке с российскими дизайнерами отметила для себя стиль романтический гранж и решила присмотреться к нему, чтобы после декрета «скинуть лет 15».
На Авито Премиум продают как новые вещи, так и б/у в отличном состоянии – как правило, это объявления от любителей люкса, которые чистят гардероб или не угадали с размером.
«Я покупаю для себя»
Лера уверена, что носить вещь от известного дизайнера — это не тренд и даже не мода.
«Это искусство, это стиль. Это твоя (моя!) самооценка, кто бы что ни говорил. Конечно, это не имеет ничего общего с тем, чтобы с ног до головы облепить себя лейблами или носить майку с названием бренда, который видно за три километра. Я считаю, что это все делается на показ, как будто люди пытаются что-то кому-то доказать. В моем случае это так не работает. Я покупаю вещь для себя, я буду носить эту вещь для себя. Осознание причастности к миру прекрасного, к миру профессионалов, которые создают красивую одежду и аксессуары, — это история про вкус, стиль и чувство собственного достоинства», — уверена она.
По словам Леры, сумка, которую она купила, конечно, не решит все ее жизненные проблемы, но абсолютно точно добавит уверенности и сил, чтобы эти проблемы решать и справляться с новыми вызовами. «Вернусь на работу, скажу коллегам: вы не поверите, что я купила на Авито! Они спросят: новую коляску? А я отвечу: да! И буду часами рассказывать им про малыша. А сумочку все и так заметят, как только я зайду в офис…».
Еще одна — как купить оригинал, но без многочисленных наценок.
Вместе с сотрудницей, которая работает в офисе уральского филиала модельного агентства, мы расскажем вам, как найти оригинальные премиум-вещи по доступным ценам и остаться в живых (и еще немного про «декретный синдром»).
Сумочка как жизненная необходимость
Валерии 35 лет, в агентстве работает с 2015-го. Сейчас в декрете с малышом, но скоро собирается возвращаться на работу.
За время, которое она провела дома, Лера освоила, пожалуй, все интернет-площадки, маркетплейсы и службы доставки. «Самое необходимое для малыша, продукты, повседневная одежда — всё заказывала на дом, только успевала открывать дверь курьерам, — говорит Валерия, — и каждый раз благодарила вселенную за то, что Екатеринбург в плане онлайна один из самых продвинутых городов».
Единственное, чего ей очень не хватало — «той самой сумки».
Лера уверена, что сейчас в ее жизни главное — это ребенок. Но для того, чтобы малыш был счастлив, должна быть счастлива мама
«Я просто сон потеряла. И дело не в цене, хотя это сумка от известного бренда и она не дешевая. У меня пунктик на том, что в сети продают только качественные подделки», — говорит Лера.
Она признается, что сумка стала для нее навязчивой идеей. «Мне даже пришлось это проработать с психотерапевтом. Он сказал, что сумка — символ моей “додекретной” жизни, когда я работала в окружении люксовых вещей, общалась с дизайнерами, выглядела ухоженно и была в своей стихии. А потом, когда я отошла от этого по семейным обстоятельствам, появилась тревога. Как будто меня в той красивой жизни уже не ждут, я потеряла форму, самооценку, и все вот эти декретные переживания…».
По словам Валерии, психотерапевт объяснил ей две важные вещи: во-первых, переживать до, после и во время декрета — это нормально, во-вторых, — желания надо превращать в цели и добиваться их.
В выгодном свете
Сумка, которая нужна Лере, стоит 105 000 рублей в одном крупном онлайн-магазине с хорошей репутацией. Это «новое издание» легендарной сумочки, которая была очень популярна в начале нулевых и вошла в разряд современной классики.
Прежде чем выбрать этот вариант покупки, стопроцентный с точки зрения Леры, пробуем найти другие способы и, что называется, прицениться.
Идем с самых низов — соцсетей и тематических сообществ (Why not?). Сумка Лериной мечты — черная, минималистичная, но с довольно крупным логотипом бренда. Лера считает, что так проще отличить оригинал от подделки, ведь качество всегда в деталях (как и дьявол, который носит эту сумку).
«Вот, я даже по фото вижу, что буквы на логотипе шире, какие-то блестящие и вообще как будто это другой шрифт… И вот такое продают мне за 11 тысяч рублей», — рассуждает Лера, прокручивая объявления в паблике (на который подписаны 23 тысячи пользователей, на минуточку). Максимально увеличивает фото и видит у шва рядом с молнией живописно торчащий пучок ниток.
Дальше мы находим сумку, внешне очень похожую на оригинал, в объявлении выставлены качественные макроснимки швов, бирки и этикетки, цена — почти в четыре раза меньше, 27 тысяч рублей. «Продавец некий Александр, номер телефона, продажа — “при личной встрече”…», — Лера эмоционально закрывает ноутбук. «Соцсети — вообще не вариант. Я беру 27 тысяч и иду на встречу с незнакомцем из интернета, отличное начало криминальной хроники!».
Идем смотреть ресейл-платформы. Находим несколько вариантов сумочки по цене от 87 000 до 95 000 рублей. Продавцы и товары, если верить площадкам, проверены. Личных встреч, вроде бы, не подразумевается. Лера добавляет страницу в закладки. Сумка мечты почти в кармане.
О том, что брендовые вещи можно найти на Авито, Лера знала, но сомневалась, что на этой самой народной, как она ее называет, платформе можно купить гарантированно подлинную вещь премиум класса. «Я на Авито живу с начала декрета, у меня целый список проверенных мамочек, мы постоянно продаем-покупаем что-то из детских вещей, книг, игрушек, что-то отдаем бесплатно, чем-то меняемся. За мной подключился муж, ему интересны автотовары и антиквариат. Но я бы никогда не подумала искать там брендовую сумку», — говорит Лера. Однако именно там она нашла то, что искала за… 74 400 рублей.
Брендовая сумка в приложении Авито и на сайте известного онлайн-магазина (в другом цвете)
Авито Премиум — это отдельный раздел, благодаря которому пользователи могут расслабиться и спокойно совершать покупки в сегменте «люкс». У всех объявлений в нем есть отметка «Оригинал», что говорит о пройденной проверке на подлинность.
«Это бесценно»
«Это дорого? Нет. Это бесценно», — говорит Лера, рассматривая фото сумки, которая полтора года стоит под номером один в ее вишлисте. На снимках сумочка в оригинальной коробке и во всевозможных ракурсах. Под фотографиями стоит бейдж «Оригинал».
В пояснении к бейджу написано, что «продавец прислал снимки бирки и других деталей вещи, а эксперты сделали вывод, что на них оригинал».
Контроль качества. Как это работает?
Продавец предоставляет фотографии брендового товара для оценки и аутентификации. Снимки делают в соответствии со специальными требованиями — например, нужно сфотографировать индивидуальный номер, штрих-код, фурнитуру, швы, шрифты на ярлыках.
Затем не менее трех международных экспертов, многие из которых работали с брендами напрямую, анализируют товар по серии фотографий и выдают свое мнение о подлинности изделия. Если хоть один эксперт выскажет сомнения — оригинальность не подтвердят.
В случае с Авито аутентификацию проводит один из мировых лидеров рынка проверки фэшн-изделий.
Кроме того, в раздел «Премиум» попадают только продавцы с высоким рейтингом и хорошей историей продаж.
Продавец предоставляет фотографии брендового товара для оценки и аутентификации. Снимки делают в соответствии со специальными требованиями — например, нужно сфотографировать индивидуальный номер, штрих-код, фурнитуру, швы, шрифты на ярлыках.
Затем не менее трех международных экспертов, многие из которых работали с брендами напрямую, анализируют товар по серии фотографий и выдают свое мнение о подлинности изделия. Если хоть один эксперт выскажет сомнения — оригинальность не подтвердят.
В случае с Авито аутентификацию проводит один из мировых лидеров рынка проверки фэшн-изделий.
Кроме того, в раздел «Премиум» попадают только продавцы с высоким рейтингом и хорошей историей продаж.
Лера погуглила про аутентификацию брендовых товаров, в том числе по фотографиям, и поняла, что в декрете как-то пропустила эту фишку. «Хотя с моим пунктиком на подделки и опытом сравнительного анализа логотипов я бы наверняка сошла за профессионального аутентификатора», — смеется Лера.
Добавив виш-сумочку в избранное, решила поскроллить другие оригинальные товары, используя фильтр на платформе.
И мы потеряли Леру.
Как найти премиум товары на Авито
1. Заходим в приложение Авито.
2. В верхнем левом углу находим значок «Премиум». Открываем.
3. Перед вами — новые вещи и ресейл от премиум и люкс брендов. Две вкладки — для женщин и для мужчин. Удобный рубрикатор по видам товаров (одежда, аксессуары, обувь и т.д.), популярным брендам (D&G, Michael Kors, Burberry и многие другие).
4. Наслаждаемся картинками и ценами (цены ниже за счет низких комиссий селлеров).
1. Заходим в приложение Авито.
2. В верхнем левом углу находим значок «Премиум». Открываем.
3. Перед вами — новые вещи и ресейл от премиум и люкс брендов. Две вкладки — для женщин и для мужчин. Удобный рубрикатор по видам товаров (одежда, аксессуары, обувь и т.д.), популярным брендам (D&G, Michael Kors, Burberry и многие другие).
4. Наслаждаемся картинками и ценами (цены ниже за счет низких комиссий селлеров).
Что еще мы нашли
Просматривая товары, Лера задержалась на лаконичных подборках о трендах в мире моды и стритстайла. Так она узнала, что ее брюки карго, которые она уже списала в дальний угол гардеробной, снова на пике популярности. Полистала предложения и нашла похожие брюки — того же бренда, только в два раза дешевле, чем покупала она. Рядом с ценой товара — красная стрелочка вниз, то есть продавец сделал скидку.
Цены на премиум ниже, чем на других платформах, замечает Лера. Она добавила в избранное кожаную куртку известного бренда (26 900 рублей против 52 000 в популярном онлайн-магазине), несколько дизайнерских платков (в среднем в полтора-два раза дешевле, чем на других площадках), пиджак (5 000 рублей против 13 000) и кожаный брендовый рюкзак для мужа (22 000 против 47 000). А в подборке с российскими дизайнерами отметила для себя стиль романтический гранж и решила присмотреться к нему, чтобы после декрета «скинуть лет 15».
На Авито Премиум продают как новые вещи, так и б/у в отличном состоянии – как правило, это объявления от любителей люкса, которые чистят гардероб или не угадали с размером.
Как заказать доставку
Доставка оформляется за пару кликов, нет необходимости встречаться с продавцом.
Оплата происходит при получении товара. Авито Доставка устроена так, чтобы пользователь мог безопасно оплатить сделку (даже при покупках у частных лиц) и проверить заказ при получении. Банк резервирует деньги на карте, продавец получит их только тогда, когда покупатель подтвердит, что с товаром всё хорошо.
Если товар не подойдет — деньги вернутся даже за доставку.
Доставка оформляется за пару кликов, нет необходимости встречаться с продавцом.
Оплата происходит при получении товара. Авито Доставка устроена так, чтобы пользователь мог безопасно оплатить сделку (даже при покупках у частных лиц) и проверить заказ при получении. Банк резервирует деньги на карте, продавец получит их только тогда, когда покупатель подтвердит, что с товаром всё хорошо.
Если товар не подойдет — деньги вернутся даже за доставку.
«Я покупаю для себя»
Лера уверена, что носить вещь от известного дизайнера — это не тренд и даже не мода.
«Это искусство, это стиль. Это твоя (моя!) самооценка, кто бы что ни говорил. Конечно, это не имеет ничего общего с тем, чтобы с ног до головы облепить себя лейблами или носить майку с названием бренда, который видно за три километра. Я считаю, что это все делается на показ, как будто люди пытаются что-то кому-то доказать. В моем случае это так не работает. Я покупаю вещь для себя, я буду носить эту вещь для себя. Осознание причастности к миру прекрасного, к миру профессионалов, которые создают красивую одежду и аксессуары, — это история про вкус, стиль и чувство собственного достоинства», — уверена она.
По словам Леры, сумка, которую она купила, конечно, не решит все ее жизненные проблемы, но абсолютно точно добавит уверенности и сил, чтобы эти проблемы решать и справляться с новыми вызовами. «Вернусь на работу, скажу коллегам: вы не поверите, что я купила на Авито! Они спросят: новую коляску? А я отвечу: да! И буду часами рассказывать им про малыша. А сумочку все и так заметят, как только я зайду в офис…».
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