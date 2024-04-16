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МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
Фото: МЧС РФ
В Омске загорелись ёмкости с нефтепродуктами, к тушению привлечены два пожарных поезда.
«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратных метров», — сообщили в МЧС РФ.
Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован на 1000 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается.
«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратных метров», — сообщили в МЧС РФ.
Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован на 1000 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается.
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