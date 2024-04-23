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Прокуратура Нижнего Тагила требует от перевозчиков визуально объявлять остановки транспорта

18.23 Пятница, 26 апреля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Система оповещения инвалидов по слуху должна появиться в общественном транспорте Нижнего Тагила. Этого добивается местная прокуратура, в ходе проверки обнаружившая, что некоторые перевозчики не учитывают, что их маршрутами пользуются, в том числе, плохо слышащие, а то и вовсе не слышащие пассажиры.

Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил, проводившая проверку, обратилась в суд того же района, желая добиться от перевозчиков выполнять требования российского законодательства об обеспечении доступности объектов транспортной инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В качестве нарушителей этих требований в прокурорских материалах названы компании «Фирма ТАС», «Салдинские автоуслуги» и «Легион-НТ».

Суд прокурорскую заботу об инвалидах по слуху поддержал. Вышеуказанные юридические лица, согласно судебному постановлению, теперь должны установить в своих транспортных средствах систему визуального оповещения об остановках. Время на это даётся предостаточно — шесять месяцев для ООО «Легион-НТ» и девять месяцев для компаний «Фирма ТАС» и «Салдинские автоуслуги».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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