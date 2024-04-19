Студенты Пермского политеха стали бронзовыми призерами отборочного этапа Международного чемпионата по управлению проектами

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Национальный отборочный этап Международного чемпионата по управлению проектами (IPMC IPMA) состоялся с 12 по 14 апреля в Москве. Пермский политех представили студенты гуманитарного факультета Алексей Нерослов, Александр Старков, Полина Котельникова и Полина Сюр под руководством Дарьи Семеновой, доцента кафедры «Государственное управление и история», кандидата политических наук.Для участия в Национальном отборочном этапе 22 команды учащихся вузов России прошли тестирование на английском языке по управлению проектами. В финал попали шесть команд, в том числе и политехники, которые набрали 94 баллов из 100 возможных.В заключительном туре студентам было необходимо за короткое время решить кейс: выделить целевой рынок, создать проект, составить календарный план и сетевой график, определить риски и разработать стратегию управления ими, рассчитать финансовые показатели, подготовить презентацию и выступить перед экспертами, ответив на вопросы.Защиты прошли в закрытом режиме. Студентам ПНИПУ достался проект на основе сериала «Острые козырьки». Ребята разработали для главного героя стратегию выхода на рынок СССР 20 -х годов XX века. Команда выбрала логистику и транспорт, разработала финансовую модель, расписание, риски и матрицу ответственности.По словам студентов, жюри отметили качественную проработку расписания проекта, иерархическую структуру работы, а также попадание в исторический контекст кейса. В результате студенты Пермского политеха заняли третье место.Команды оценивали эксперты из университетов России, Общероссийского народного фронта, ПАО «Сбербанк», Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» и Российской молодежной ассоциации управления проектами Young Crew SOVNET.— Ребята молодцы! За ограниченное время они качественно изучили исторические особенности того времени и грамотно проработали проектную документацию, продемонстрировав высокий уровень владения проектным менеджментом. Студенты остались довольны, участие в чемпионате — это возможность пообщаться с выдающимися представителями проектного управления в России и получить обратную связь. В следующем году планируем попасть в финал снова! — поделилась руководитель команды студентов Пермского политеха Дарья Семенова.