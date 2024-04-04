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В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец <...> возбуждено уголовное дело», — сообщает столичный СК без подробностей.
На месте работают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
В пятницу на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как мужчина садится в машину на место водителя, через несколько секунд происходит взрыв.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец <...> возбуждено уголовное дело», — сообщает столичный СК без подробностей.
На месте работают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
В пятницу на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин машины. На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как мужчина садится в машину на место водителя, через несколько секунд происходит взрыв.
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