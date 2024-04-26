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Валерий Сухих представил опыт Пермского края по проведению ДЭГ законодателям России

09.37 Пятница, 26 апреля 2024
Вопрос преодоления цифрового неравенства и работу цифровых сервисов обсудили на заседании комиссии Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих представил опыт региона по обеспечению малонаселённых территорий сотовой связью и проведению ДЭГ.

В ходе выборов президента РФ в Пермском крае впервые использовались электронные сервисы. Более 197 тысячи пермяков воспользовались возможностями дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Так, Пермский край вошел в ТОП-10 регионов по количеству проголосовавших на платформе ДЭГ.

Как отметил Валерий Сухих, переход на электронные сервисы возможен лишь при хорошей обеспеченности жителей связью и интернетом. Сегодня в Прикамье 100% покрытие сотовой связью и мобильным интернетом обеспечено во всех территориях региона с населением более 500 человек. Планируется, что к концу года все деревни и села Пермского края с численностью свыше 100 жителей, а это 56 населенных пунктов, будут обеспечены связью.

С учетом этого у 99,8% жителей Пермского края появится возможность воспользоваться современными услугами связи, интернетом и цифровыми сервисами, в том числе сервисом Госуслуги. Таким образом, регион уже выполняет поручение президента России Владимира Путина.

По словам спикера краевого парламента, таких показателей удалось достичь благодаря реализации федеральных и региональных проектов, а также взаимодействию Правительства Пермского края и операторов связи. Результатом этой работы стали соглашения по установке базовых станций в территориях, которые не вошли ни в одну программу.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, запрос жителей на качественную связь – один из самых значимых сегодня. При этом не важно, проживают они в большом городе-миллионнике или в маленьком селе. «Сегодня многие услуги переходят в «цифру». Записаться к врачу, получить документы и справки, обратиться в органы власти можно не выходя из дома. Для нас особо важно, чтобы этим могли воспользоваться все жители независимо от места проживания. Доступность получения услуг в электронном виде повышает качество жизни», – подчеркнул Валерий Сухих.

Отметим, что в Пермском крае доступ к широкополосному интернету (ШПД) на текущий момент составляет 97,89%, и к 2030 году достигнет отметки в 100%. При этом в территориях, не имеющих ШПД, доступен мобильный или спутниковый интернет. К широкополосному интернету подключены все социально значимые объекты региона: школы, ФАПы, дома культуры, библиотеки и администрации.

Кроме этого, в Прикамье обеспечен доступ к сотовой связи на региональных дорогах за счет краевого бюджета. На более чем 96% краевых дорог есть возможность вызова экстренных служб, работает государственная система «ЭраГлонасс». В 2024 году будут установлены еще 7 базовых станций.

По итогам обсуждения, законодатели отметили опыт регионов по развитию инфраструктуры связи, преодолению цифрового неравенства и применению цифровых сервисов на выборах. Было предложено расширить применение ДЭГ в субъектах Российской Федерации, а также обратиться в палаты Федерального Собрания РФ с предложением продолжить совершенствование законодательства о выборах и референдумах для дальнейшего развития дистанционного электронного голосования и цифровых сервисов на выборах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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