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Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам соблюдения земельного законодательства на «горячей линии» Росреестра
25 апреля 2024 года с 10 до 12 часов Управление Росреестра по Пермскому краю проведет тематическую «горячую линию» по вопросам соблюдения земельного законодательства Российской Федерации.
Телефон «горячей линии»: 8 (342) 205-95-83, доб. 1120.
Какие бывают нарушения земельного законодательства и способы их устранения, каковы размеры штрафов и иных санкций за нарушение земельного законодательства, особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории Прикамья в 2024 году, кого и как проинформировать о нарушении земельного законодательства?
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела государственного земельного надзора Управления Сергей Зигинов.
Телефон «горячей линии»: 8 (342) 205-95-83, доб. 1120.
Какие бывают нарушения земельного законодательства и способы их устранения, каковы размеры штрафов и иных санкций за нарушение земельного законодательства, особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории Прикамья в 2024 году, кого и как проинформировать о нарушении земельного законодательства?
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела государственного земельного надзора Управления Сергей Зигинов.
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