До середины лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Сортировочной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до середины лета перекроют движение по улице Сортировочной, от дома № 20 на улице Таватуйской до улицы Пехотинцев. Это необходимо для проведения ремонтных работ.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать 6 мая по 12 июля. Объезжать перекрытие в администрации города предлагают по улицам Бебеля и Пехотинцев.Подчеркивается, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.