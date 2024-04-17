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До середины лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Сортировочной
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до середины лета перекроют движение по улице Сортировочной, от дома № 20 на улице Таватуйской до улицы Пехотинцев. Это необходимо для проведения ремонтных работ.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать 6 мая по 12 июля. Объезжать перекрытие в администрации города предлагают по улицам Бебеля и Пехотинцев.
Подчеркивается, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать 6 мая по 12 июля. Объезжать перекрытие в администрации города предлагают по улицам Бебеля и Пехотинцев.
Подчеркивается, что ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.
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