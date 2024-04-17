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В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов

14.38 Вторник, 23 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В России составили рейтинг самых сильных социально-экономических регионов.

В основе рейтинга – исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которое базируется на данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства, пишут «Известия».

Интересно, что в сравнении с 2022 годом в топ-35 самых сильных регионов России произошли значительные изменения. Так, по итогам 2023 года первое место в списке занимает Москва, в 2022 году столица была лишь на четвертом месте. Если ранее первое место занимал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), то теперь он отошел на девятое место.

Топ-10
- Москва
- ХМАО
- Санкт-Петербург
- Тюменская область
- Тульская область
- Ленинградская область
- Свердловская область
- Чукотский АО
- ЯНАО
- Московская область

Во вторую десятку вошли Сахалинская, Челябинская, Курская области, Ненецкий АО, Камчатка, Красноярский, Пермский край, Татарстан, Самарская и Иркутская области.

Исследование учитывало экономические показатели и социальные факторы, в том числе средний уровень зарплаты, прожиточный минимум, уровень налогообложения и промышленное производство.

Добавим, что в топ-5 лидеров по средней зарплате попали Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО и Камчатка, пишет издание.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
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