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Актриса Илана Дылдина: «Жертвам очень стыдно говорить об этой проблеме»

12.31 Вторник, 16 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоялся спецпоказ нового сезона сериала KION от МТС «Обоюдное согласие». Фильм поднимает проблему домашнего насилия — тема, которая до сих пор считается во многом табуированной в российском обществе.

О личном отношении к этой проблеме, стереотипах и необходимых изменениях в законы «Вечерним ведомостям» рассказала актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина, которая исполнила в этом сериале свою первую драматическую роль.

— Илана, как вы считаете, почему эту тему у нас не принято обсуждать, если говорить о российском обществе в целом? Почему тема «неудобная»?

— У нас по какой-то причине до сих пор где-то в подкорке сидит эта дурацкая тема о том, что «бьет — значит, сама виновата». Это идиотизм полный, конечно.

Жертвам очень стыдно говорить об этой проблеме. Хотя должно быть стыдно, наоборот, человеку, который является абьюзером. Насильнику должно быть стыдно. Но он настолько ломает жертву психологически, вдалбливает ей чувство вины, что она действительно начинает в это верить — да, я сама виновата, и мне стыдно признаться в том, что мой муж меня бьет.

— Я заметила, что на показ фильма пришло очень много женщин в возрасте 45-50+. Как вы считаете, табу на эту тему как-то связано с советским воспитанием, отношением к семейной жизни?

— Конечно. Еще с тех времен в обществе живут нерушимые стереотипы. Два главных стереотипа, на мой взгляд, «бьет — значит, любит» и тот, который я уже назвала, «бьет — значит, сама виновата». Опять же я могу назвать это только полным идиотизмом, а не любовью или семейной жизнью.



— Что делать женщине, которая попала в такую ситуацию, в первую очередь?

— Изолироваться. На мой взгляд, тут проблема в том, что большинству наших женщин просто некуда уйти. Но нужно уходить обязательно. К маме, к родственникам, к подруге… То есть в первую очередь просто изолироваться от этого человека.

И обращаться за помощью. Есть специализированные центры, фонды. Кстати, недавно онлайн-кинотеатр KION запустил специальный чат-бот, там собраны все необходимые телефоны, по которым могут обращаться жертвы насилия, там есть помощь психологов, они дают инструкции, что делать, как начать жить заново (подробнее о чат-боте, который был разработан для борьбы с домашним насилием, можно почитать здесь — прим. ред.).

— Илана, лично вы сталкивались с этой проблемой в жизни?

— С физическим насилием, слава Богу, я не сталкивалась. Но с психологическим — да. Я думаю, с этим сталкивались почти все. В чем оно проявляется? Это когда мужчина, допустим, вселяет в тебя какую-то неуверенность в себе. Постоянно внушает, что ты, например, часто совершаешь ошибки, что-то делаешь не так, как надо. И потом тебе уже кажется, что ты вообще не так живешь, не так дышишь и вообще «вся такая дурацкая»…

Знаете, когда тебе за 30, ты уже вполне можешь противостоять этому виду насилия. Но когда ты молодая девочка — тебе сложно это увидеть и этому сопротивляться. Мне кажется, что взрослые мужчины зачастую выбирают молодых, юных не только потому, что эти девушки такие красивые, а потому, что их очень легко психологически ломать под себя. Таким мужчинам проще полностью сломать женщину под себя и потом жить с этой удобной женщиной.



Реакция коллег из шоу «Уральские пельмени»

По словам Иланы, из членов команды фильм успела посмотреть пока только Ксения Корнева. «Она мне сказала такую вещь: "Илана, я тебя не узнала, ты даже разговариваешь по-другому". Наверное, это самый большой комплимент для актрисы. Ты настолько перевоплотилась, что тебя не узнали».

— Про мужчин. Некоторые из них обижаются, что их рассматривают как потенциальных абьюзеров. А если обсуждают тему домашнего насилия, то в насилии обвиняют исключительно мужчин…

— Да не обвиняем мы их, просто статистика говорит о том, что гораздо больше мужчин, которые совершают домашнее насилие, нежели женщин. Но женщины тоже на такое способны, таких случаев много. Некоторые даже убивают мужчин. «Да, я его очень любила, но кто ж знал, что я пырну его ножом, и он умрёт?». Конечно, таких людей нужно изолировать и наказывать по закону. Кому-то из них наверняка очень нужна психологическая помощь.

Но самооборона, когда женщина защищается, — это отдельная история.

— После того, как вы снялись в этом фильме, у вас лично поменялось отношение к теме домашнего насилия?

— Я теперь более чем уверена, что эту тему нужно поднимать на федеральный уровень, на уровень законов. Вот сейчас в Казахстане ввели уголовную ответственность за домашнее насилие (президент Казахстана подписал закон о криминализации домашнего насилия 15 апреля — прим.ред.) Но в России ты приходишь с жалобой о том, что тебя избил муж, просишь снять побои… Тебе говорят, ну, да, ок, а потом — максимум его оштрафуют.

У нас в России, по сути, нет защиты. Нам нужен этот закон. Я не могу понять, почему его до сих пор нет в нашей стране. Возможно, это одна из причин, по которой тема домашнего насилия считается неудобной и стыдной для самих жертв.

О фильме

Режиссер: Валерия Гай Германика.

В новом сезоне главную героиню Марину обвиняют в убийстве мужа — успешного бизнесмена, отца многодетной семьи.

Главные роли в новом сезоне исполнили Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Елена Ханга, Илана Дылдина, Мария Кончаловская, Мария Голубкина, Алла Михеева и др.

Новый сезон «Обоюдного согласия» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION от МТС.


Комментарий психотерапевта

«Мне кажется, что нас объединяют общие стереотипы, которые остались с Советского Союза, — сказала перед показом фильма психотерапевт Ирина Тебенева, обращаясь к зрителям в зале. — Очень много стереотипов о том, как не выносить сор из избы, что такое полная и неполная семья, как нужно всеми силами сохранять что-то... Это в нас есть, в ком-то меньше, в ком-то больше. И может быть, этот фильм — повод задуматься о том, что вы делаете искренне для себя, а что вы делаете из-за стереотипов. Это пожелание с честностью посмотреть на себя со стороны, посмотреть на людей, которые вас окружают».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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