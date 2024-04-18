В Медной столице Урала открыли мемориальную доску ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

– сказал Алексей Свалов.

«Наша огромная страна, СССР, совершила подвиг, чтобы последствия этой трагедии не затронули весь мир. В прошлом году во время одной из встреч я познакомился с Рафаилом Абдуловичем Камалеевым. Наш разговор был об аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Он один из тех Героев, кто отправился ликвидировать последствия происшествия. И сегодня я хочу выразить огромную благодарность всем нашим землякам, которые в те дни побывали в самом пекле. Многие из этих героев уже не с нами – они ушли, отдав свое здоровье за наше спокойствие и жизнь»,