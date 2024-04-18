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В Медной столице Урала открыли мемориальную доску ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Сегодня, 26 апреля, в Сквере воинской славы Медной столицы Урала открыли мемориальная доска, посвященную ликвидатором аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Доску установили по инициативе депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, заместителя главы городского округа Верхней Пышмы Павла Выгодского и одного из героев событий 1986 года Рафаила Камалеева.
Напомним, в этот день 38 лет назад произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. Взрыв, полностью разрушивший реактор четвертого энергоблока ЧАЭС, повлёк за собой мощнейший выброс в воздух радиоактивных веществ. Заражёнными оказалось 140 тысяч квадратных километров территории Советского Союза.
Доску установили по инициативе депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова, заместителя главы городского округа Верхней Пышмы Павла Выгодского и одного из героев событий 1986 года Рафаила Камалеева.
«Наша огромная страна, СССР, совершила подвиг, чтобы последствия этой трагедии не затронули весь мир. В прошлом году во время одной из встреч я познакомился с Рафаилом Абдуловичем Камалеевым. Наш разговор был об аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Он один из тех Героев, кто отправился ликвидировать последствия происшествия. И сегодня я хочу выразить огромную благодарность всем нашим землякам, которые в те дни побывали в самом пекле. Многие из этих героев уже не с нами – они ушли, отдав свое здоровье за наше спокойствие и жизнь»,
– сказал Алексей Свалов.
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Напомним, в этот день 38 лет назад произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века. Взрыв, полностью разрушивший реактор четвертого энергоблока ЧАЭС, повлёк за собой мощнейший выброс в воздух радиоактивных веществ. Заражёнными оказалось 140 тысяч квадратных километров территории Советского Союза.
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