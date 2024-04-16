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В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Хабаровском крае в поселке Тырма из-за паводка обрушился мост, муниципальные власти ввели режим ЧС.
Об этом сообщила зампредседателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
«Сегодня в поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило 6 жилых домов <...> Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек», — написала Горбачева на странице в ВК.
Люди из подтопленных домов сейчас находятся у родственников и знакомых.
В зону подтопления выехали сотрудники пожарной части. «Также с утра запланирован вылет вертолета с группой 10 спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте», — добавила Горбачева.
По ее словам, за рекой ведется контроль, проводится измерение уровня воды.
Об этом сообщила зампредседателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
«Сегодня в поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило 6 жилых домов <...> Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек», — написала Горбачева на странице в ВК.
Люди из подтопленных домов сейчас находятся у родственников и знакомых.
В зону подтопления выехали сотрудники пожарной части. «Также с утра запланирован вылет вертолета с группой 10 спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте», — добавила Горбачева.
По ее словам, за рекой ведется контроль, проводится измерение уровня воды.
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