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В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост

16.57 Вторник, 16 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Хабаровском крае в поселке Тырма из-за паводка обрушился мост, муниципальные власти ввели режим ЧС.

Об этом сообщила зампредседателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

«Сегодня в поселке Тырма Верхнебуреинского района в результате резкого повышения уровня воды реки Сутырь и заторных явлений в районе моста подтопило 6 жилых домов <...> Мост, к сожалению, разрушен льдом, затор ушел. Отрезанными от транспортного сообщения оказалось 20 человек», — написала Горбачева на странице в ВК.

Люди из подтопленных домов сейчас находятся у родственников и знакомых.

В зону подтопления выехали сотрудники пожарной части. «Также с утра запланирован вылет вертолета с группой 10 спасателей для оказания помощи и проведения оценки ситуации на месте», — добавила Горбачева.

По ее словам, за рекой ведется контроль, проводится измерение уровня воды.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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