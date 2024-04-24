Возрастное ограничение 18+

Долг заплати и спокойно лети: перед отпуском проверьте себя на наличие задолженности

10.39 Четверг, 25 апреля 2024
Совсем скоро майские праздники, а за ними долгожданное лето — пора отпусков. Но далеко не все пермяки, запланировавшие поездки за границу, смогут беспрепятственно покинуть пределы Российской Федерации.

На начало апреля 2024 года ограничены в праве выезда более 192 тысяч жителей региона, имеющих неоплаченные долги. Применение данной меры уже позволило судебным приставам взыскать около 317 млн рублей. Данные показатели более чем в 2 раза превышают статистику аналогичного периода прошлого года.

В рамках информационной акции «Долг заплати и спокойно лети» Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю рекомендует гражданам, желающим выехать за границу, заблаговременно проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.

«Получить достоверные сведения о наличии задолженности можно в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю, а также с помощью портала Госуслуг. Там же в личном кабинете пользователь имеет возможность получить информацию о запрете на выезд за границу. Чтобы проверить свой статус, необходимо зайти на портал государственных услуг и воспользоваться сервисом «Ход снятия ограничения выезда из России», либо сделать это через систему поиска «Робот Макс». Время получения ответа составит не более 30 секунд.

Обращаем внимание, что экстренная отмена ограничения в праве выезда из РФ законодательством не предусмотрена. Ограничение в праве выезда отменяется, в том числе, после предоставления в ГУФССП России по Пермскому краю документов, подтверждающих фактическое исполнение исполнительного производства.

Портал «Госуслуги», как государственная система электронных сервисов, является абсолютно безопасным, а также наиболее удобным и быстрым способом погашения имеющейся задолженности. В среднем, учёт платежа занимает около 5 рабочих дней. Если платёж не обработан на протяжении более 21 дня, следует обратиться напрямую к судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство», — комментирует руководитель ГУФССП России по Пермскому краю — главный судебный пристав Пермского края Абдул Алаудинов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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