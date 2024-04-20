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Как связаться с судебным приставом?

10.25 Понедельник, 22 апреля 2024
ГУФССП России по Пермскому краю анализирует обращения граждан. Среди «болевых» вопросов заявители называют невозможность дозвониться до судебного пристава-исполнителя.

Обращаем внимание, что сотрудники органа принудительного исполнения не оказывают консультаций по конкретным исполнительным производствам по телефону в связи с невозможностью идентификации звонящих граждан.

В целях создания максимально комфортных условий получения справочной информации посредством телефонной связи в Главном управлении создана группа телефонного обслуживания. Обратиться к специалистам можно по номерам: 8(342)220-11-59, 8(342)220-11-80. Режим работы групп соответствует режиму работы регионального ведомства.

В группах телефонного обслуживания работают квалифицированные специалисты, имеющие опыт процессуальной и организационной работы. Каждый из них ориентирован на оперативное разрешение вопросов заявителя.

Стороны исполнительного производства, предпочитающие лично общаться с должностными лицами службы, могут обратиться на прием в подразделение службы к дежурным сотрудникам, которые осуществляют прием ежедневно без предварительной записи с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу – до 16.45 часов с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

В компетенцию дежурных сотрудников входит предоставление информации о ходе исполнительного производства, в том числе выдача копий процессуальных документов, прием заявлений и ходатайств. Кроме того, дежурные сотрудники примут необходимую информацию для ее передачи судебному приставу-исполнителю, ведущему соответствующее производство. Также сотрудники службы смогут предоставить сведения о наличии задолженности по алиментным обязательствам и иную справочную информацию.

В том случае, если необходимо принятие сотрудниками органа принудительного исполнения процессуального решения, сохранен личный прием граждан, который осуществляется во всех структурных подразделениях службы каждый вторник с 9:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:00.

Для граждан, предпочитающих дистанционный формат общения, предусмотрен ряд комфортных и доступных способов получения информации, входящей в компетенцию ФССП России. Наиболее популярным из них, является портал Госуслуг с широким спектром услуг для сторон исполнительного производства.

Также для повышения эффективности обратной связи с населением на сайте ГУФССП России по Пермскому краю функционирует электронный сервис «Интернет-приемная». С помощью него в ведомство можно направить заявление, жалобу, предложения или благодарность в электронном виде.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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