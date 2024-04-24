Судебные приставы взыскали с осужденного лжеброкера причиненный пермяку ущерб

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В ноябре 2022 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор одному из участников организованной преступной группы лжеброкеров, похищавших денежные средства у граждан. Злоумышленники действовали от имени юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке финансовых и брокерских услуг.Мошенники предлагали гражданам разместить денежные средства на биржевых площадках международного финансового рынка. Вводя в заблуждение потерпевших, они использовали информационные технологии и программы для удаленного доступа к компьютерам потерпевших. В результате жертвы обмана самостоятельно переводили деньги, либо злоумышленники, пользуясь доступом к счетам, совершали хищение финансов без их ведома.Суд признал пермяка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная организованной группой» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». С учетом того, что мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, всячески содействовал следствию и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб, ему назначили 3,5 года лишения свободы условно. В рамках гражданского судопроизводства был удовлетворен иск еще одного пермяка, пострадавшего от противоправных действий осужденного.В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительных документ о взыскании в пользу физического лица ущерба, причиненного преступлением, в размере более 328 тысяч рублей.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке решение суда не исполнял, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора около 23 тысяч рублей, и применил полный комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Сотрудник органа принудительного исполнения ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ, обратил взыскание на его заработную плату и иные доходы, арестовал расчетные счета, а также вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей должнику долей в квартире. В результате взыскателю был полностью возмещен причиненный ущерб.