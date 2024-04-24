Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы взыскали с осужденного лжеброкера причиненный пермяку ущерб

10.12 Пятница, 26 апреля 2024
В ноябре 2022 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор одному из участников организованной преступной группы лжеброкеров, похищавших денежные средства у граждан. Злоумышленники действовали от имени юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке финансовых и брокерских услуг.

Мошенники предлагали гражданам разместить денежные средства на биржевых площадках международного финансового рынка. Вводя в заблуждение потерпевших, они использовали информационные технологии и программы для удаленного доступа к компьютерам потерпевших. В результате жертвы обмана самостоятельно переводили деньги, либо злоумышленники, пользуясь доступом к счетам, совершали хищение финансов без их ведома.

Суд признал пермяка виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, совершенная организованной группой» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». С учетом того, что мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, всячески содействовал следствию и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб, ему назначили 3,5 года лишения свободы условно. В рамках гражданского судопроизводства был удовлетворен иск еще одного пермяка, пострадавшего от противоправных действий осужденного.

В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительных документ о взыскании в пользу физического лица ущерба, причиненного преступлением, в размере более 328 тысяч рублей.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке решение суда не исполнял, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора около 23 тысяч рублей, и применил полный комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Сотрудник органа принудительного исполнения ограничил неплательщика в праве выезда за пределы РФ, обратил взыскание на его заработную плату и иные доходы, арестовал расчетные счета, а также вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей должнику долей в квартире. В результате взыскателю был полностью возмещен причиненный ущерб.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге недобросовестного риэлтора признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2024
В Каменске-Уральском будут судить монтажника за обман пожилых людей
17 апреля 2024
Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
19 апреля 2024
Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки
25 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат Владимир Плотников стал кандидатом на звание Почетного гражданина Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:12 Судебные приставы взыскали с осужденного лжеброкера причиненный пермяку ущерб
09:37 Валерий Сухих представил опыт Пермского края по проведению ДЭГ законодателям России
15:34 В Перми заработает пункт оценки участников СВО на программу «Время героев»
15:18 Росреестр разъясняет, как изменить адрес объекта в Едином реестре недвижимости
15:16 Ткани без брака: в ПНИПУ разработали автоматическую систему распознавания дефектов на текстильных фабриках
10:39 Долг заплати и спокойно лети: перед отпуском проверьте себя на наличие задолженности
14:55 Совместная разработка ученых ПНИПУ, КФУ и Университета Лафборо поможет проектировать эндопротезы под конкретного человека
14:52 В Пермском крае в банк «Земли для туризма» включено 9 новых земельных участков
13:59 Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам соблюдения земельного законодательства на «горячей линии» Росреестра
13:57 В «Горьковке» отметят юбилей Георгия Чагина
10:09 Жители Пермского края погашают долги по алиментам, чтобы избежать судимости
14:41 Банк земли для жилищного строительства в Пермском крае увеличился на 175 гектаров
14:37 Студент ПНИПУ совместно с ученым разработали буровой насос, который станет компактнее и надежнее аналогов
10:25 Как связаться с судебным приставом?
16:18 Технология пермских ученых ускоряет производство новых современных авиадвигателей
16:15 В 2024 году в Прикамье на кадастровый учет поставлено 2300 индивидуальных жилых домов
15:15 Ученые Пермского политеха предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций
11:19 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
15:00 Ученые ПНИПУ нашли способ с помощью лазера уменьшить количество авиакатастроф из-за обледенения двигателей
11:03 Прикамец был восстановлен на работе под контролем судебных приставов
17:24 Валерий Сухих: Глава Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона
Все новости
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
16:48 Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
16:01 Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты
14:38 Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
13:11 МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
17:51 Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное
16:28 В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
17:57 МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
17:18 В России отменили шествие «Бессмертного полка»
16:27 ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
15:50 В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
14:38 В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов
13:28 В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам
11:42 В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK