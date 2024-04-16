В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В этом году в формате празднования Дня Победы в России вновь будут изменения.Организаторы движения «Бессмертный полк России» объявили, что традиционное шествие в этом году не состоится в очном формате. Решение принято «из-за угроз общественной безопасности», заявили в штабе движения.По словам сопредседателя центрального штаба Елены Цунаевой, подготовлены другие форматы празднования. «В этом году мы будем праздновать 9 Мая в Год семьи, мы очень рассчитываем, что в каждой акции будут принимать участие именно семьи», - сказала Цунаева на пресс-конференции во вторник (цитата по ТАСС).Напомним, акция начала свою историю в Томске в 2012 году, когда горожане в День Победы встали в строй с портретами своих родственников-фронтовиков. Позднее это движение получило поддержку миллионов людей по всей России и за ее пределами.В прошлом году шествие также было отменено.