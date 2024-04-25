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Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
Фото: Вечерние ведомости
В России к 2030 году будет около 40 млн квадратных метров аварийного жилья.
Такой прогноз дают в правительстве. При этом, как утверждают власти, денег на ремонт нет.
«По предварительным прогнозам Минстроя, мы видим под 40 млн кв. м жилья к 2030 году уже аварийным. Если пересчитать в деньги, это 4 трлн. У нас нет 4 трлн денег», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).
По его словам, уже сейчас в России 400 млн квадратных метров жилья нуждаются в капитальном ремонте, «который на самом деле недоремонт».
«Жители делают вид, что платят, не все платят, а мы за эти деньги делаем вид, что ремонтируем. Эту тенденцию надо менять»,— заявил вице-премьер (цитата по РИА Новости).
Такой прогноз дают в правительстве. При этом, как утверждают власти, денег на ремонт нет.
«По предварительным прогнозам Минстроя, мы видим под 40 млн кв. м жилья к 2030 году уже аварийным. Если пересчитать в деньги, это 4 трлн. У нас нет 4 трлн денег», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия» (цитата по ТАСС).
По его словам, уже сейчас в России 400 млн квадратных метров жилья нуждаются в капитальном ремонте, «который на самом деле недоремонт».
«Жители делают вид, что платят, не все платят, а мы за эти деньги делаем вид, что ремонтируем. Эту тенденцию надо менять»,— заявил вице-премьер (цитата по РИА Новости).
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