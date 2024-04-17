Возрастное ограничение 18+

Студент ПНИПУ совместно с ученым разработали буровой насос, который станет компактнее и надежнее аналогов

14.37 Понедельник, 22 апреля 2024
Буровые установки используют для добычи нефти и газа, извлечения полезных ископаемых, строительства фундаментов зданий и сооружений, проведения геологических исследований, установки скважин для водоснабжения и многих других целей. Они позволяют бурить на большие глубины и в различных условиях, предоставляя доступ к подземным ресурсам. Ключевую роль в таких установках играет насосный агрегат, он подает специальные растворы в скважину для охлаждения и смазки бурового инструмента, что позволяет сократить расходы на ремонт техники, делает процесс более эффективным и безопасным. Проблема в том, что существующие модели сложны для обслуживания и управления, громоздки и стоят дорого. Ученые ПНИПУ модернизировали буровой насос так, что конструкция стала проще и компактнее. Разработка уменьшит стоимость его производства и повысит надежность процесса добычи ископаемых.

На разработку выдан патент № 2813017. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Насос – один из важнейших элементов процесса, без которого бурение просто невозможно. Он выполняет три основных функции. Первая – непрерывная подача бурового раствора в скважину, чтобы охлаждать и смазывать активно работающий инструмент, это ускоряет процесс бурения и увеличивает производительность. Вторая – удаление отходов: буровая жидкость вместе с породой поступает из скважины в систему очистки для извлечения твердых частиц. Третья функция заключается в стабилизации нужного давления так, чтобы снизить риск аварийных ситуаций из-за обрушения стенок скважины.

При работе насосный агрегат создает поток жидкости и давление, что обеспечивает циркуляцию буровой жидкости через трубы и вниз по скважине, а затем обратно. Это заставляет нефть или газ подниматься вверх. Таким образом буровой насос помогает добывать полезные ископаемые.

У существующих моделей насосных агрегатов есть ряд недостатков: высокая стоимость, значительные габариты и масса, которые усложняют транспортировку на место бурения. Приходится использовать специальную технику, что приводит к дополнительным финансовым и временным ресурсам. Вес агрегата может достигать нескольких тонн, а размеры, например, популярного насоса УНБ-600 составляют в длину почти 4,5 м, в ширину – 2,2 м, а в высоту – 2,6 м. Такие габариты делают их неприменимыми в узких проходах или на местах с ограниченной доступностью.

Кроме того, система управления двигателем достаточно сложная, а при механической перегрузке возможны сбои и полный выход из строя техники. Это невыгодно для компаний, стремящихся оптимизировать бюджеты и снизить операционные расходы.

Ученые ПНИПУ разработали свою конструкцию бурового насоса. Она легче по весу и более компактна, отличается простым строением и системой управления, высокой надежностью и низкой стоимостью. Главная идея заключается в том, что конструкция упрощается за счет того, что двигатель и насосный агрегат помещаются в один корпус.

Вместо использования трансмиссии (всех механизмов, которые соединяют двигатель с тем, что должно двигаться) вращающаяся часть электродвигателя (ротор) прямо соединяется с коленчатым валом, который преобразует возвратно-поступательные движения во вращательные. Так удаляется необходимость в других системах соединения двигателя с буровым насосом.

– Трансмиссия — это то устройство, за которым нужен уход и время на технический осмотр. В нашей разработке мы удаляем это устройство, заключая буровой насос и электродвигатель в один корпус. Это делает конструкцию существенно компактнее и надежнее, позволяет сократить время на обслуживание и ремонт оборудования, – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры горной электромеханики ПНИПУ Александр Муравский.

– В перспективе нашу разработку можно применять на любых буровых или мобильных станциях, где есть электричество. Точные значения сокращения размеров и массы будут зависеть от конкретной конструкции и технических характеристик бурового насосного агрегата, но мы ожидаем существенного уменьшения и размеров, и веса по сравнению с аналогичными агрегатами, – дополнил студент четвертого курса кафедры горной электромеханики ПНИПУ Сергей Пьянков.

Изобретение ученых ПНИПУ упростит конструкцию бурового насосного агрегата и системы управления электродвигателем, уменьшит его габариты и массу. Транспортировка станет проще, а возможности применения в местах с ограниченной доступностью расширятся.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Каменске-Уральском будут судить монтажника за обман пожилых людей
17 апреля 2024
Екатеринбуржец, лишившийся по несчастью жизненно важного инструмента, собирает средства на новый
15 апреля 2024
«Умный» трамвай «Довлатов» екатеринбургского производства сбил пешеходов в Санкт-Петербурге
13 апреля 2024
Хамившего согражданам екатеринбуржца заставили извиниться перед отправкой под арест
18 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:41 Банк земли для жилищного строительства в Пермском крае увеличился на 175 гектаров
14:37 Студент ПНИПУ совместно с ученым разработали буровой насос, который станет компактнее и надежнее аналогов
10:25 Как связаться с судебным приставом?
16:18 Технология пермских ученых ускоряет производство новых современных авиадвигателей
16:15 В 2024 году в Прикамье на кадастровый учет поставлено 2300 индивидуальных жилых домов
15:15 Ученые Пермского политеха предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций
11:19 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
15:00 Ученые ПНИПУ нашли способ с помощью лазера уменьшить количество авиакатастроф из-за обледенения двигателей
11:03 Прикамец был восстановлен на работе под контролем судебных приставов
17:24 Валерий Сухих: Глава Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона
14:41 В Пермском театре оперы и балета открывается конкурс артистов балета «Арабеск»
14:06 Валерий Сухих: Многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в программах
11:16 Судебные приставы Пермского края обсудили актуальные вопросы работы ведомства
16:26 Валерий Сухих: «Парламент был и остается площадкой для поиска наиболее эффективного решения ключевых вопросов развития Прикамья»
14:27 Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения
14:24 В «Горьковке» пройдут творческие встречи
10:06 Ради квартир и машин пермяки гасят крупные долги
16:14 «Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
14:59 Пермский край отправил партию гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области
14:55 ПНИПУ в очередной раз вошел в топ-5 рейтинга «зеленых» университетов России
11:02 Судебные приставы Пермского края взыскали ущерб с экс-руководителя государственного учреждения
Все новости
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
17:37 В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
16:40 В СК возбудили уголовное дело после взрыва внедорожника в Москве
16:08 В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, есть пострадавший
15:05 Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
14:23 В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
13:53 МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
12:23 В центре Уфы произошла стрельба
16:41 В ЦБ предложили шесть мер для борьбы с бедностью в России
15:28 На Авито опубликовали две тысячи предложений о бесплатной помощи пострадавшим от паводка
10:19 В Оренбурге уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 81 см
19:38 Губернатор Оренбургской области на встрече с жителями подтопленных территорий потребовал убрать телефоны
18:37 В Курганской области из-за паводка вводят ЧС регионального уровня
18:21 В оренбургском поселке Паника течением смыло железобетонный мост
18:08 В Нью-Йорке прошла демонстрация с призывом освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа
16:49 В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:37 МЧС: в Тульской области подтоплены 13 мостов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK