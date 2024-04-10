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В Дагестане ОПГ похитила 2,8 миллиарда рублей, выделенных на систему учета электроэнергии
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В ФСБ заявили о пресечении деятельности ОПГ, которая специализировалась на хищении бюджетных средств в особо крупном размере в Дагестане.
В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, сообщили в ведомстве.
«Установлено, что ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан», — говорится в сообщении.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, в рамках которого провели девять обысков по местам жительства и работы соучастников. Обыски провели в Московском регионе, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае.
В ФСБ заявили, что при этом были обнаружены и изъяты некие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела, какие именно — в ведомстве не уточняют.
«Решением Советского суда г. Махачкалы в отношении 9 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе. Фигурантов доставили в СИЗО Пятигорска.
В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, сообщили в ведомстве.
«Установлено, что ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Республики Дагестан», — говорится в сообщении.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, в рамках которого провели девять обысков по местам жительства и работы соучастников. Обыски провели в Московском регионе, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае.
В ФСБ заявили, что при этом были обнаружены и изъяты некие вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела, какие именно — в ведомстве не уточняют.
«Решением Советского суда г. Махачкалы в отношении 9 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в релизе. Фигурантов доставили в СИЗО Пятигорска.
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