В 2024 году в Прикамье на кадастровый учет поставлено 2300 индивидуальных жилых домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В первом квартале 2024 года в Пермском крае на государственный кадастровый учет поставлено 2300 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, для ведения садоводства. Общая площадь построенных домов составила 317 363 кв. м.Лидерами являются Пермский муниципальный округ, город Пермь, Краснокамский, Кунгурский, Чайковский и Соликамский городские округа.Пермский край богат лесом, всю необходимую древесину и последующий пиломатериал заготавливают в регионе, поэтому при строительстве жилых домов пермяки чаще всего используют этот экологически чистый материал – из дерева построено 32% домов. На втором месте по популярности бетонные блоки, из которых построено 27% домов. На третьем месте монолитные (8%) и кирпичные дома (5%), реже - панели (0,17%).Жители Прикамья предпочитают строить двухэтажные дома, на их долю приходится 53%. Одноэтажные дома составляют 46% от общего числа построенных домов.Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности можно в упрощённом порядке на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.Для тех, кто решил строиться и подыскивает земельный участок для этого, на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки» размещается информация о свободных земельных участках. Здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.