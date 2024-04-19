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Екатеринбурженка возмутилась неубранным мусором во дворах на ВИЗе
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жительница Екатеринбурга возмутилась неубранным мусором во дворах на ВИЗе. По её словам, подтверждённым фотографиями, уже долгое время во дворах в районе улиц Крауля – Плотников, никто не убирает мусор.
Судя по кадастровой карте, часть замусоренной территории относится к неразграниченным землям, ещё часть – к земельным участкам многоквартирных домов, ответственной за уборку на которых является управляющая компания. По словам екатеринбурженки, на её обращения эта УК отвечала, что обращения не подлежат рассмотрению, поскольку она не зарегистрирована по этим адресам.
Напомним, что уже завтра, 27 апреля, в Екатеринбурге запланирован общегородской субботник – в этом году он совпал с датой Всероссийского субботника. Возможно, после него ситуация на ВИЗе изменится.
Судя по кадастровой карте, часть замусоренной территории относится к неразграниченным землям, ещё часть – к земельным участкам многоквартирных домов, ответственной за уборку на которых является управляющая компания. По словам екатеринбурженки, на её обращения эта УК отвечала, что обращения не подлежат рассмотрению, поскольку она не зарегистрирована по этим адресам.
«В моём дворе, по адресу, где я зарегистрирована, управляющая компания "Фонд Радомир" убирает так, что ни соринки, а на ВИЗе такой срач»,
– возмущается читательница «Вечерних ведомостей».
Напомним, что уже завтра, 27 апреля, в Екатеринбурге запланирован общегородской субботник – в этом году он совпал с датой Всероссийского субботника. Возможно, после него ситуация на ВИЗе изменится.
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