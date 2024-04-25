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В Екатеринбурге хотят возбудить уголовное дело на парней из-за свастики на подъезде
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Молодым людям, которые изрисовали свастикой несколько подъездов одного из домов в Пионерском районе Екатеринбурга, грозит уголовное дело. Сделали это парни ещё в марте, когда их и задержали, но об уголовной ответственности речь зашла только сейчас.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, в отношении 20-летних парней могут возбудить уголовное дело по статье 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время материалы их дела должны будут передать в УФСБ региону. Сообщается также, что одному из них также грозит арест по статье 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ранее губернатор Свердловской области поручил членам антитеррористической комиссии оказать содействие региональному Минобразования в проведении мероприятий, направленных на профилактику идей терроризма и неонацизма. Тогда же он выразил мнение, что сейчас очень важно работать с молодёжью.
Как сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник, в отношении 20-летних парней могут возбудить уголовное дело по статье 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время материалы их дела должны будут передать в УФСБ региону. Сообщается также, что одному из них также грозит арест по статье 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ранее губернатор Свердловской области поручил членам антитеррористической комиссии оказать содействие региональному Минобразования в проведении мероприятий, направленных на профилактику идей терроризма и неонацизма. Тогда же он выразил мнение, что сейчас очень важно работать с молодёжью.
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